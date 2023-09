Rinfrescare una stanza non è mai stato così semplice: Segui questi cinque consigli | Addio caldo

Rinfrescare una stanza non è mai stato così semplice con questi 5 utilissimi consigli. Dite addio al caldo, in quanto vi stiamo per fornire una soluzione che vi migliorerà di molto la giornata. Conoscevate questi trucchetti?

Non è mai stato così semplice rinfrescare una stanza come adesso. Dite addio ad apparecchiature costose, con questi 5 consigli, potrete salutare il caldo definitivamente. Seguite questi semplici trucchetti e la vostra vita migliorerà.

In questi anni di mutamento climatico, dove ogni estate diventa sempre più calda, è normale che ognuno di noi cerca il metodo più efficace per sopravvivere a queste temperature bollenti. Alcuni metodi sono dispendiosi, altri un po’ meno. Proseguite nella lettura e ne saprete di più.

Ecco i 5 trucchetti per dire addio al caldo

Partendo dai metodi più costosi, per combattere il caldo afoso, in commercio ci sono diversi dispositivi che fanno al caso vostro, ovvio tutto ha un costo. Preparatevi perché la bolletta dell’elettricità lieviterà in un batter d’occhio, però è anche vero che pur di avere un po’ di refrigerio, si fa questo e altro. Potrete spaziare tra l’acquisto di condizionatori a parete, quelli portatili, ventilatori potenti, deumidificatori e il termoventilatore ad acqua, per tenere sempre fresca la stanza.

Insomma, di alternative ce ne sono, ovvio che dovrete fare un ragionamento più ampio. Queste apparecchiature come dicevamo consumano corrente, ma se voi comprate i dispositivi a risparmio energetico, quindi quelli di categoria A, li pagherete di più all’inizio è vero, ma vedrete la differenza in bolletta dopo, quindi pensateci bene prima di mettere mano al portafoglio.

Metodi più green possibili

Con questi 5 trucchetti, rinfrescare la stanza non è mai stato così semplice. Preparatevi a dire addio al caldo per sempre:

Acquistate un ventilatore a soffitto, grazie alla ventola che smuove l’aria dall’alto, la temperatura circostante si abbasserà di parecchio e non spenderete molti soldi in bolletta, rispetto a un condizionatore; Tenete le finestre aperte della stanza ma riparate la zona, eventualmente abbassando le tapparelle, in modo da essere riparati dal sole diretto; Applicate le pellicole riflettenti o oscuranti alle vostre finestre, in modo che la vostra casa non assorba il calore dall’esterno; Inumidite le tende e i tendoni, i quali rilasceranno un fresco tepore; Posizionate le piante sopra i davanzali delle finestre o sui balconi, in quanto queste, offrono una schermatura naturale dalla luce del sole.

Inoltre, sarebbe molto utile per rinfrescarvi, applicare creme dall’effetto gelato per migliorare la circolazione e riempire con acqua gelata la classica borsa dell’acqua calda, ottenendo una fonte di freschezza garantita.