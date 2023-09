Dieta di 7 giorni dopo il ritorno dalle vacanze: ecco tutti i consigli per purificare l’organismo

Ecco qual è la dieta dei 7 giorni che dovreste seguire dopo il rientro dalle vacanze estive. Ecco quali sono tutti i consigli per purificare l’organismo che in molti non conoscono.

Siete tornati dalle vacanze estive da poco e non avete propriamente seguito un’alimentazione equilibrata? È normale, durante le ferie bisogna rilassarsi e godersi il momento. Adesso che siete tornati, è il momento di rimettersi in carreggiata, seguendo questa dieta dei 7 giorni che andremo a rivelarvi.

Questi sono tutti i consigli che dovrete seguire per purificare il vostro organismo e perdere così quei chiletti di troppo presi quest’estate. L’importante è non vivere questo momento con ansia, in quanto un momento di relax ci vuole per tutti. Una volta ritornati alla routine della vita quotidiana, sarete più carichi che mai e affronterete al meglio questo full immersion nella “vita sana”.

La dieta dei 7 giorni

Come suggeriscono gli esperti del settore, è molto importante che al rientro delle vostre vacanze estive, nascondiate la bilancia. È inutile farsi del male, è palese che se avete sgarrato avrete preso dei Kg in più. Per questo motivo, sarebbe utile pesarsi dopo un periodo di dieta depurativa, come si dice: “occhio non vede, cuore non duole”.

Un’altra cosa che sconsigliano i dietologi è quello di saltare i pasti o eliminare i carboidrati, per cercare di tornare al peso forma in maniera più rapida. La nutrizionista Renata Bracale, in una recente intervista riportata su Fanpage, ha dichiarato: “Saltare i pasti, eliminare arbitrariamente alcuni nutrienti non fa che peggiorare le cose e rallentare il metabolismo. Ad esempio togliere da mezzo i carboidrati è controproducente perché riduce la massa magra e ci fa perdere soltanto acqua ma non peso…”.

Consigli pratici da seguire

Ecco la dieta dei 7 giorni da seguire dopo il rientro dalle ferie, per eliminare le tossine e i kg in eccesso. Ecco tutti i consigli che abbiamo selezionato per voi per purificare l’organismo. Ci teniamo a precisare che non è nostra intenzione promuovere diete drastiche o pericolose per l’organismo, in quanto è risaputo che perdere peso velocemente, non solo è controproducente ma è anche inutile. Appena tornerete “a mangiare normale”, riprenderete il doppio.

Il trucco è la costanza, le porzioni ridotte, mangiare frutta e verdura ad ogni pasto, bere almeno due litri di acqua al giorno e fare della sana attività fisica almeno 3 volte a settimana. Detto questo, se volete dare uno scossone al vostro organismo, per 7 giorni, dovreste non mangiare dolci, eliminare le bibite zuccherine e il “cibo spazzatura”. Limitare anche il sale e mangiare cibi ricchi di Omega 3 e quelli probiotici.

Infine, per purificare l’organismo, prediligete centrifugati di frutta e verdura e bevete tisane depurative, le quali al loro interno dispongono già degli ingredienti che fanno al caso vostro. Vedrete che con questi piccoli trucchetti, tornerete in forma in men che non si dica.