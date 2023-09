Vuoi sembrare sempre giovane? Devi provare questo trattamento | Parlano gli esperti

Ecco come sembrare sempre giovane, grazie a questo trattamento consigliato dagli esperti. Sono informazioni che tutti dovremmo apprendere, in quanto fanno comodo a tutti prima o dopo.

Volete sembrare sempre giovani e avete paura di non riuscirci? Tranquilli, grazie a questo trattamento assolutamente da provare, noterete nettamente la differenza. Parlano gli esperti a tal proposito per tranquillizzare gli utenti.

Invecchiare il più tardi possibile si sa, è il sogno di ognuno di noi, per questo abbiamo deciso di farvi un regalo, parlandovi di questo trattamento consigliato anche dai professionisti del settore. Non crederete ai vostri occhi dopo aver letto questo articoli. Rimanete con noi e vi “si aprirà un mondo”.

Ecco qual è il trattamento consigliato dagli esperti per restare giovani più a lungo

La nostra pelle è una sorta di biglietto da visita del nostro stato di salute. Se l’aspetto è lucente, brillante e della giusta tonalità di rosa, vuol dire che tutto sta procedendo bene, quando il risultato è una pelle grigia, spenta e triste, per dirla in parole povere, vuol dire che l’invecchiamento sta iniziando dall’interno. Ci sono due vie per tentare di rimanere giovani il più possibile, una strada chirurgica e un’altra più naturale.

Si sa, con il ritocchino estetico, gli anni che avanzano non saranno più un problema. Li vediamo tutti i giorni i vip che si affidano al bisturi e i risultati si vedono, ovviamente basta non esagerare perché passare dalla “padella alla brace” è un attimo. Non c’è bisogno di ricordarvi di tutte quelle attrici che vengono definite, bambole di porcellana, in quanto la chirurgia estrema ha levato in loro perfino le rughe di espressione, restituendo un’immagine amimica e asettica.

Il parere dei guru della “vita eterna”

Per tutti quelli che non vogliono o non possono rivolgersi alle cure di un chirurgo plastico, c’è un altro trattamento che possono seguire, per sembrare sempre giovani. Parola degli esperti, i quali da studi aggiornati hanno tirato fuori nuove teorie in merito. Apriamo una piccola parentesi, in quanto, non tutti lo sanno, ma la giovinezza e l’aspetto della vostra pelle, dipende molto dalla vostra dieta, in quanto un’alimentazione sana restituisce un aspetto sano, c’è poco da fare.

Il trattamento di cui vi parleremo fra un attimo, non serve se non associato all’utilizzo di buone creme idratanti, per non parlare di un’adeguata protezione dai raggi UVA e UVB e soprattutto non essere sottoposti a stress continui, diete squilibrate e a condizioni climatiche troppo aggressive. Detto questo, il dottor Adrian Heini, Medical Director di Clinique La Prairie a Montreux in Svizzera, sostiene:

“Oltre alle creme di bellezza è importante assumere i giusti supplements con un approccio inside-out…Age-Defy è la nostra longevity routine rivitalizzante costituita da due flaconi contenenti integratori alimentari in capsule: Immunity e Regeneressence. Il primo, da assumere al mattino, contiene 11 antiossidanti che supportano le difese naturali tra le quali la potente astaxantina da noi brevettata; mentre il secondo, da integrare la sera, è una potente combinazione di 8 vitamine essenziali e attivi antiossidanti…”. Fateci sapere cosa ne pensate.