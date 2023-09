Sguardo magnetico e intrigante? Ecco il segreto di bellezza | La possediamo tutti

Vuoi avere uno sguardo magnetico e intrigante? Ecco il segreto di bellezza che in pochi conoscono ma che in realtà possediamo tutti. Basta un particolare accessorio in realtà per dare un effetto veramente strabiliante.

Oggi vogliamo svelarvi un segreto di bellezza che in molti sottovalutano ma che in realtà posseggono tutti. Ecco come fare per avere uno sguardo magnetico e intrigante. Vi basterà un semplice accessorio per farvi notare ovunque, durante ogni vostra uscita.

Non bisogna per forza essere dei make up artist professionisti per realizzare quei super trucchi che vediamo sui volti delle vip durante book fotografici, film e dirette social. A volte, con un semplice accessorio, possiamo già valorizzare il nostro volto e renderlo particolare e accattivante.

Ecco il segreto di bellezza per uno sguardo magnetico

Prima di parlare dello sguardo, ogni giorno bisognerebbe comunque seguire una sorta di beauty routine, per valorizzare tutto il nostro viso, non solo gli occhi. Ovvio, nessuno ha tempo di eseguire quei trucchi particolari che vediamo nei vari tutorial di make up sui vari social. Però sicuramente qualche piccolo consiglio può essere seguito, che sicuramente vi restituirà un aspetto ordinato, senza perdere troppo tempo, prima di andare al lavoro.

La crema idratante è fondamentale passarla sul volto tutte le mattine, poi sicuramente una passata veloce di fondotinta e correttore per le occhiaie dovrebbe essere un mantra di vita. Diamo poi qualche ombreggiatura con il blush e se siamo pratici con le tecniche del contouring, possiamo addentrarci anche in questo mondo. Poi una sistemata alle sopracciglia, un po’ di rossetto o gloss e infine ci soffermiamo sugli occhi.

Quell’accessorio semplice ma efficace

Ecco qual è il segreto di bellezza per riuscire ad ottenere uno sguardo magnetico e intrigante. Lo otteniamo grazie ad un accessorio che abbiamo tutti a casa, stiamo parlando della matita per occhi.

Questo accessorio è fondamentale, quando proprio non ce la caviamo con eyeliner e particolari tecniche di sfumature con ombretti liquidi e a polvere. Fate una riga nella rima interna ed esterna, applicate un po’ di mascara e avrete finito. Ah un piccolo trucchetto, se volete evitare l’effetto “occhio a panda”, passate un po’ di ombretto rosa sulla palpebra e lungo tutta la rima esterna dell’occhio, in questo modo, la polvere non permetterà alla linea rilasciata dalla matita, di colare.

In commercio ovviamente esistono diversi tipi di matita che fanno al caso vostro, più morbida, più resistente, waterproof e così via.