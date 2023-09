Vuoi migliorare il tuo benessere emotivo? Devi mangiare assolutamente questo frutto

Non tutti conoscono i vantaggi che si possono ottenere gustando un frutto in particolare. Andiamo a scoprire di quale si tratta. Da non credere!

Fin dai tempi antichi la frutta ha rappresentato il pasto principale degli esseri umani, ancor prima della scoperta del fuoco. La sua scoperta risale 1,8 milioni di anni quando un lontano antenato dell’uomo aveva bisogno di sfamarsi. Ragion per cui oltre a semi e radici si arrampicò sugli alberi per questioni di sopravvivenza.

Le prime coltivazioni risalgono al 10.000 a.C. quando sorsero i primi villaggi e furono introdotte delle tecniche agricole. Basta pensare che la frutticoltura è stata citata da Catone e la frutta presente all’epoca a Roma erano mele, pere, nespole e ciliegie.

Il melo proviene dalle zone del Caucaso e Pakistan mentre l’albicocco arrivò dalla Cina in Italia con l’intervento di Alessandro Magno. Il pesco arriva dalla Persia e limoni dai paesi arabi.

Dalla Cina proviene un altro frutto che fa parte del nostro regime alimentare. Tuttavia non tutti sanno che ha delle proprietà vantaggiose per il nostro organismo. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Devi mangiare questo frutto, ne vale la pena!

Si tratta di una bacca commestibile che ha due principali varietà: la verde e la gialla. La prima è presente nelle nostre case e ha una buccia marrone scuro con polpa verde e semi neri piccoli. La forma ricorda quella di un uovo mentre l’altra ne ha una più allungata con polpa gialla. La pianta, coltivata nella Cina Meridionale da ben 7 secoli, è stata considerata sia un pasto che un ornamento.

Tra l’800 e il 900 si è diffuso con le coltivazioni della Nuova Zelanda in tutto il mondo ed è proprio per questo motivo che il nome deriva dal simbolo del territorio. Solo in un secondo momento è arrivato in Europa, in quanto l’Italia è diventato uno dei Paesi produttori. Raccolto tra settembre e ottobre, è in commercio tutto l’anno grazie alle tecniche di conservazione. Stiamo parlando del kiwi. Oltre a essere gustoso ha delle proprietà tali da favorire il benessere emotivo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gli effetti benefici del kiwi

Il termine deriva dalla peluria e dal colore bruno dell’uccello della Nuova Zelanda. Necessita di acqua e deve stare lontano da luoghi con umidità e alte temperature. La maturazione può essere accelerata mettendo accanto mele, banane o pere. E’ ricco di vitamina C, potassio, magnesio, vitamina E, ferro e fibre. Aiuta a controllare i livelli di colesterolo, combatte la stitichezza, rafforza il sistema immunitario e…non solo.

Contenendo la melatonina, rende migliore il sonno secondo quanto affermato dalla dottoressa Theresa Schnorbach. A parer suo bisognerebbe mangiarlo qualche ora prima di andare a letto per circa 1 mese. Ciò incide sicuramente sul benessere emotivo e fisico, dal momento che al mattino ci si sveglia con più energia. Sia quello verde che giallo hanno le medesime proprietà.