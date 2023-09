Vacanze 2023, ecco le mete scelte da molti personaggi famosi: potresti incontrarli qui

Le vacanze sono giunte al termine per la maggior parte delle persone mentre altre si stanno ancora crogiolando al sole. Ma quali sono state le mete turistiche dell’estate 2023 dei vip? Andiamo a scoprire la risposta

Molti personaggi noti al mondo dello spettacolo italiano hanno avuto la possibilità di sfilare sulla passerella della Mostra del Cinema di Venezia. Giulia Salemi, per esempio, si è mostrata davanti alle telecamere con un abito totalmente bianco e un mantello effetto nuvola dell’Atelier Emè. Accanto a lui c’era il fidanzato Piepaolo Pretelli, con il quale ha incantato i presenti.

Prima di arrivare sul Red Carpet si sono concessi una vacanza in Grecia. I più fortunati, che hanno avuto modo di incontrarli, hanno confermato che la crisi di qualche mese fa è solo un lontano ricordo. Fu proprio lei a riferirlo in una diretta del Grande Fratello Vip 7, però subito dopo si sono messi a tavolino per chiarire.

Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati visti a Mykonos. Poi Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini sono stati visti nelle splendide acque dell’isola di Capri. Nel suo profilo Instagram sono state pubblicate delle foto in costume che hanno esaltato la sua fisicità scultorea.

Stesso discorso vale per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum, la quale è volata a Ibiza con il neo fidanzato Luca Vezil. L’ex di Valentina Ferragni ha dichiarato di aver ritrovato la felicità dopo la fine della love story decennale. Ma quali sono state le mete turistiche scelte dalla maggior parte delle persone? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco la classifica dei luoghi più visitati

Due Paesi europei sono stati quelli presi maggiormente in considerazione: Albania e Spagna. Le mete italiane più gettonate sono state Salento, Napoli, Roma, Gallipoli e Annone di Brianza.

Quelle meno costose sono state il Vietnam, Turchia, Perù, Thailandia, Portogallo. Egitto e Marocco. Tuttavia molti vip, come quelli già menzionati, hanno scelto delle località specifiche.

I posti più frequentati quest’estate

Una delle belle più ambite di quest’estate è senza dubbio Mykonos, un’isola greca delle Cicladi. I resti archeologici scoperti nel corso del tempo hanno confermato la presenza di antichi popoli già nell’XI secolo a.C. Oggi, invece, non solo è diventata una realtà cosmopolita, ma anche il luogo scelto da tantissimi per trascorrere le vacanze.

A seguire si possono menzionare la Sardegna, la Sicilia, Ibiza e Portofino. Le due isole italiane hanno soddisfatto le aspettative delle persone, soprattutto per i piaceri della tavola. Per quanto riguarda la località spagnola, sicuramente è stata fonte di attrazione per la vita notturna. Portofino, invece, è il posto più visitato della Riviera di Levante.