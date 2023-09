Linguaggio del corpo, le novità che non ti aspetti: Ecco come interpretare correttamente un messaggio

Ecco le novità che non ti aspetti sul linguaggio del corpo che ancora nessuno vi aveva rivelato. Una volta capito questo, riuscirete ad interpretare correttamente un messaggio, pur non avendo proferito parola.

Proseguite nella lettura e capire il linguaggio del corpo per voi, non sarà più un problema. Vogliamo svelarvi le novità che nessuno si aspetta in questo campo, solo dopo aver capito queste nozioni utili, riuscirete ad interpretare correttamente un messaggio corporeo.

È proprio vero, i gesti, i movimenti e gli sguardi a volte dicono molto più di mille parole, anche perché il nostro subconscio possiamo censurarlo con le parole ma non con i gesti. Nel momento in cui sappiamo come interpretare questi messaggi segreti che il nostro interlocutore ci fornisce, magari in maniera del tutto involontaria, potremmo capire sicuramente molte più cose di lui.

Come interpretare correttamente il linguaggio del corpo

Prima di parlare del classico linguaggio del corpo, vogliamo fare una piccola distinzione, in quanto un conto sono i gesti involontari che si adottano durante una conversazione o in un momento particolare della giornata, un altro e il linguaggio per flirtare con l’ipotetico partner.

Infatti, ci sono segnali ben precisi che un uomo o una donna interessati, comunicano involontariamente al soggetto del desiderio. Per esempio, è stato riscontrato che una donna interessata tende a cercare il contatto diretto visivo, sorride spesso, sbatte le ciglia, gioca con i capelli e così via. L’uomo invece cerca la vicinanza, divarica le gambe, parla a voce più alta del previsto e altro ancora. Come potete notare, il nostro subconscio, per quanto noi cerchiamo di limitarlo, in realtà parla per noi con il nostro corpo.

Quei gesti che non conoscevamo

Oggi vogliamo svelarvi tutte le novità in merito al linguaggio del corpo che forse non conoscevate. Ecco come interpretare in maniera corretta un messaggio che il vostro interlocutore vi sta fornendo, senza rivolgervi parola. Vediamone qualcuno per ogni sezione del corpo, vi stupirà sapere i mille modi in cui si può comunicare senza parlare:

OCCHI : se guardi a destro vuol dire che mostri interesse, se guardi a sinistra mostri sicurezza, sfregarsi gli occhi indica stupore e così via;

: se guardi a destro vuol dire che mostri interesse, se guardi a sinistra mostri sicurezza, sfregarsi gli occhi indica stupore e così via; BOCCA : sorridere solo con le labbra indica un’espressione falsa, sorridere a denti stretti vuol dire che quella persona ci sta antipatica, mordersi il labbro indica nervosismo;

: sorridere solo con le labbra indica un’espressione falsa, sorridere a denti stretti vuol dire che quella persona ci sta antipatica, mordersi il labbro indica nervosismo; TESTA: se annuisci vuol dire che sei d’accordo, ma se lo fai troppo lentamente è un segno di falsità mentre se lo fai velocemente è un segno di impazienza.

Di segnali ce ne sono ancora moltissimi, per esempio incrociare le braccia indica segno di chiusura, una stretta di mano senza pressione indica falsità, le gambe incrociate indicano prudenza, limitare lo spazio dell’altra persona mentre si parla è un segnale di sottomissione e così via. Potremmo praticamente parlare per ore di tutti i segnali che il nostro corpo emette senza proferire parola.