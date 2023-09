Adolescenza, ecco cosa serve per stare bene: parla la scienza

Per la Scienza non c’è più alcun dubbio: per vivere un’adolescenza felice bisogna assolutamente prendere in considerazione questo rimedio. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Non tutti sanno che la parola “adolescenza” ha origini recenti. All’inizio esaltava solo la fase di vita che funge da anello di congiunzione tra l’infanzia e l’età adulta. Poi, nel momento in cui si sviluppa la psicologia nell’Ottocento, si dà ampio spazio a tale fase caratterizzata da cambiamenti non solo fisici.

Disordine, crisi di identità, ribellione, confusione e ricerca del proprio io subentrano e hanno il sopravvento laddove non c’è un aiuto proveniente dall’esterno o se si ha a che fare una personalità non ancora delineata. In alcuni casi l’adolescente rischia di isolarsi per poi trovare rifugio nel mondo dei social. Se la situazione sfugge di mano, si possono creare delle vere e proprie dipendenze. Per questo motivo è importante che i genitori siano più presenti.

Purtroppo si fa affidamento a dei legami virtuali trascurando quelli reali con la speranza di essere accettato dal gruppo dei pari. Secondo alcuni studiosi come Donald Winnicot un adolescente sereno è colui che nel periodo della fanciullezza ha avuto una madre empatica verso le sue esigenze. In caso contrario si va alla ricerca di affetto al di fuori delle mura domestiche e le delusioni sono spesso dietro l’angolo.

Il “cutting” (tagliarsi la pelle), il “burning” (la bruciatura causata dalla sigaretta), il “branding” (macchiarsi a fuoco con ferro rovente) e nella peggiore delle ipotesi si fa ricorso al suicidio. Per fortuna queste tragedie si possono evitare con gli interventi giusti da parte dei parenti, ma anche di terzi che fanno parte della quotidianità del ragazzo. Qualcuno in particolar modo gioca un ruolo fondamentale.

Un rimedio per superare le difficoltà

Gli psicologi sono concordi nel dire che è necessario non perdere di vista un adolescente, ma seguirlo in ogni sua attività. Così facendo si sente considerato e apprezzato se riceve input positivi con parole di supporto.

Non è un periodo semplice, eppure degli studi hanno dimostrato che esiste un ottimo rimedio per passare all’età adulta con più serenità. Ecco un altro grande passo della Scienza.

L’importanza degli amici

“Chi trova un amico trova un tesoro”, ecco un detto che rispecchia alla perfezione il valore dell’amicizia. Quando si incontra una persona sincera è inevitabile renderla partecipe a 360 gradi della propria quotidianità. Secondo lo studio condotto presso la Fudan University della Cina occorrono ben cinque amici per vivere appieno l’adolescenza.

E’ essenziale, però, stare insieme agli amici dal vivo senza utilizzare i social. In un’epoca in cui Internet ha il sopravvento bisogna staccarsene per poter capire che la realtà è altro e con un’amicizia solida e presente si affronta nel migliore dei modi.