Hai paura di volare? Svelati 9 motivi per vincerla | Cambierà la tua vita

Avete paura di volare? Non vi preoccupate, con questo articolo abbiamo pensato a voi, con questi 9 motivi che vi sveleremo, avrete l’arma per vincere la vostra fobia. La vostra vita cambierà notevolmente.

Basta rinunciare alle vacanze con gli amici perché avete paura di volare. Vogliamo svelarvi oggi 9 motivi che vi aiuteranno a vincerla per sempre. Preparatevi, perché la vostra vita cambierà e finalmente non dovrete più rinunciare a niente. Potrete visitare quegli Stati che tanto volevate vedere da tutti questi anni.

La fobia del volo è veramente una paura limitante, in quanto alcune location possono essere visitate, soltanto con questo straordinario mezzo di trasporto. Finalmente non solo potrete andare oltre a questo problema, ma in più saprete cosa provano gli uccelli quando volano nell’alto dei cieli. Rimanete con noi e non avrete più paura.

Ecco come vincere la paura di volare

Non vi sentite a disagio, in quanto non siete gli unici ad avere paura di volare, è una fobia molto comune tra le persone. Il lasciarsi andare, non avere più i piedi ancorati per terra, fidarsi di un altro essere umano, queste e altre mille dichiarazioni sono state fatte quando si cercava un motivo al sopraggiungere di quella particolare ansia. Generalmente poi, si formano tre grandi gruppi, le persone che volano senza pensare alle conseguenze, i passeggeri terrorizzati che devono prendere dei calmanti e quelli che proprio non vogliono minimamente salire sopra ad un aereo.

Diciamo che per diverse location, non prendere un aereo vi farà aumentare soltanto il numero di ore di viaggio, prima di arrivare a destinazione. Che sia con il treno, con la macchina o con l’autobus, la storia non cambia, con l’aereo arrivereste sicuramente prima. Poi ci sono quei luoghi che proprio non sono raggiungibili senza il volo e quindi molte persone semplicemente si accontentano di osservare quei luoghi grazie a Google Maps. Se siete stufi di accumulare ricordi fittizi e soprattutto non vostri, abbiamo dei suggerimenti da fornirvi.

Da adesso in poi potrete volare

Finalmente la paura di volare non sarà più un problema. Ecco svelati i 9 motivi per vincerla, dopo che li leggerete la vostra vita cambierà radicalmente. Siete pronti? Iniziamo:

Nei cieli siete in compagnia, in quanto ogni giorno sono centinaia le persone che volano ogni ora. Nel 2013 è stato stimato che hanno volato più di 3 miliardi di persone e nell’anno si sono verificati pochissimi incidenti; David Ropeik della Harvard University ha dimostrato che la probabilità di morire sopra ad un aereo è di 1 su 11 milioni, è più facile morire per esempio divorato da uno squalo. Qui la percentuale è di 1 su 3 milioni; Secondo il New York Times ogni viaggiatore potrebbe volare per 123.000 anni ed essere ancora al sicuro in volo; Volano talmente tante linee aeree che i cieli veramente risultano affollati, se non fosse un mezzo di trasporto sicuro, non ce ne sarebbero così tante; L’aviazione civile permette a oltre 57 milioni di persone di poter lavorare e sfamare sé stessi e la propria famiglia; Rispetto a tutti i mezzi di trasporto, l’aereo è quello più sicuro. In percentuale, è molto più pericoloso viaggiare con l’automobile, la moto, la metropolitana, gli autobus e i treni; Stimando il numero di incidenti che si verificano ogni anno, bisognerebbe avere molta più paura di guidare piuttosto che di volare; Le turbolenze sono il terrore della maggior parte dei passeggeri, in realtà i disastri aerei che si vedono nei film sono molto scarsi, la maggior parte dei “tremori” che si avvertono in volo, sono tutti risolvibili; L’amore vince su tutto! È stato riscontrato che volare con qualcuno a cui si vuole molto bene aiuta a diminuire l’ansia e ad aumentare l’ossitocina (l’ormone della felicità) nel vostro organismo, restituendo benessere e alleviando tutte le vostre fobie.