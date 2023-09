Sorriso smagliante, come ottenerlo? Il segreto lo rivelano gli esperti

Il sorriso è un ottimo biglietto di presentazione, quindi è inevitabile prendersene cura. Ma cosa si può fare per ottenere la perfezione? Ecco un ottimo consiglio da non ignorare

Già nella quinta settimana il bambino tende a sorridere quando vede una figura familiare. Nel quarto mese non è altro che una reazione allo stimolo proveniente dall’esterno per poi utilizzarlo come linguaggio. Al sesto mese, dal semplice stiramento delle labbra, diventa una vera forma di socializzazione. Coinvolge anche gli occhi che hanno una luce sicuramente diversa che alimentano ancor di più la carica espressiva.

Sorridere è un atto naturale tipico dell’uomo, a prescindere dall’età e dalla cultura di appartenenza. Si presenta fin dai primi mesi di vita ed è ricco di significati che non necessitano di parole. Paul Ekman, studioso delle espressioni facciali, ha riferito che si tratta di un segno universale che si riscontra sia nelle società primitive che moderne.

Il sorriso è contagioso e si mostra a denti scoperti. I destinatari riescono a interpretare al volo il messaggio che ricevono e di conseguenza la salute ne trae giovamento. Si riduce lo stress con produzione dell’endorfina, favorendo la salute mentale e fisica. Un sorriso può essere anche forzato in base a determinate situazioni, ma a prescindere da tutto racconta molto di una persona.

Proprio per questo motivo c’è chi ricorre a qualsiasi rimedio per renderlo più bello. Ci sono consigli e rimedi tali da poter raggiungere questo obiettivo.

I rimedi per un sorriso perfetto

Non basta lavare i denti ogni giorno dopo ogni singolo pasto. Occorre avere uno spazzolino adatto, utilizzare un appropriato dentifricio, scegliere un buon collutorio. Inoltre i peggiori nemici dei denti sono il caffè, il cioccolato e il tabacco, ragion per cui si dovrebbero evitare o ridurne le quantità.

I denti si possono sbiancare con un trattamento medico, noto come “bleaching chimico”, con applicazione di perossido di idrogeno. Bisogna anche fare una pulizia di denti ogni sei mesi e si può ricorrere al bicarbonato di sodio, ma senza eccedere per evitarne un’abrasione. Altri, poi, hanno considerato un’altra opzione meno invasiva e più semplice.

Il brillantino torna di moda

Secondo l’Ansa oltre 100 mila italiani cercano dei rimedi per avere un sorriso sano e impeccabile. Vogliono imitare tanti volti noti del mondo dello spettacolo che compaiono sempre prefetti davanti alle telecamere. Dentifrici, gel, collutori, strisce sbiancanti vanno a ruba sul mercato. Tuttavia dagli anni ’90 sono tornati i brillantini sui denti.

Damiano David, Drake, Adwoa Aboah, Bella Hadid e tanti altri personaggi famosi hanno ripreso questi grills tipici dei cantati rap e del genere hip hop degli anni passati. Semplice e immediato, vale la pena provare.