Jolanda Renga, dove sta trascorrendo le sue vacanze: un posto che molti non vedranno mai

Ecco dove Jolanda Renga sta trascorrendo le sue vacanze estive. Visto che questo posto, in molti non lo vedranno mai, i follower si sono così goduti le foto postate sui social dalla figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga.

La primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga, si sta godendo a pieno le sue vacanze estive. Ecco dov’è andata Jolanda Renga, è un posto che molto probabilmente in molti non vedranno mai, un po’ per il costo del biglietto un po’ per la meta che magari a molti non interessa.

Inoltre, la diciannovenne ha “provato” una tradizione del posto che molto probabilmente, ai suoi genitori non sarà garbata poi così tanto. Proseguite con noi nella lettura e vi sveleremo la meta turistica scelta da Jolanda.

Ecco dov’è andata in vacanza Jolanda Renga

Jolanda Renga ha sempre saputo come avrebbe dovuto andare la sua vita, in quanto sa benissimo quello che vuole e quello dal quale stare lontana. Come quando scrisse quel famoso post: “Sono Jolanda o la figlia brutta. “Sei brutta” è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola…Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di migliorare un po’ il mondo. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia…”.

È l’orgoglio dei suoi genitori i quali la spronano sempre a vivere la sua vita nel migliore dei modi. Da poco ha trovato l’amore e nonostante la sua giovane età, 19 anni appena, ha voluto fare le cose in maniera seria, presentando il 24enne Filippo Carrante, prima a mamma e papà e poi ai suoi follower. Dopo aver ottenuto l’approvazione di entrambi i suoi genitori, la musa della canzone, Angelo di papà Francesco, ha iniziato a godersi la sua storia d’amore, senza preoccuparsi del giudizio degli hater.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda (@jolandarenga)

Si sono sposati?

Jolanda Renga sta trascorrendo le sue vacanze estive, in un posto che forse in molti non vedranno mai. Sarà per queste persone che la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha pensato bene di pubblicare “una carrellata” di foto social dell’Africa, dove mostra ogni momento più eccitante della sua vacanza. Insieme al fidanzato, Filippo Carrante, Jolanda si sta godendo non solo safari e gite organizzate, ma anche una sorta di luna di miele.

Eh sì, avete capito bene, Jolanda e Filippo si sono sposati, secondo un particolare rituale del posto. Ovviamente non c’è nulla di ufficiale o legale in questo matrimonio, semplicemente i due fidanzati si sono prestati a fare “da cavie”, per mostrare agli altri ospiti, la suddetta tradizione. Un uomo ha così avvolto al polso e al dito di Jolanda Renga un bracciale e un anello, incorniciato da bellissimi fiori rossi e un anello al dito di Filippo.

Chissà cosa avranno pensato i genitori di Jolanda Renga, prima di aver capito che la figlia in realtà non si è sposata veramente?