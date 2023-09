Francesca Fialdini, ora ha detto basta: finalmente è uscita allo scoperto sul suo orientamento sessuale

Ora ha detto basta, non ne può più e finalmente Francesca Fialdini è uscita allo scoperto. Ecco qual è l’orientamento sessuale della giornalista, è stufa dei rumors e così li mette a tacere definitivamente.

Francesca Fialdini ha detto basta e finalmente zittisce una volta per tutte, le voci che giravano attorno a lei e alla sua vita privata. Ecco qual è l’orientamento sessuale della conduttrice, la donna esce allo scoperto, ora nessuno potrà più andarle contro.

I follower ovviamente sono rimasti senza parole, è una situazione veramente surreale quella che si è venuta a creare. Dovremmo essere tutti liberi di decidere della nostra vita, senza dover dare spiegazioni al mondo esterno. Nel mondo dell’utopia dovrebbe essere così, ma sappiamo che siamo lontani anni luce da questo scenario e Francesca lo sa molto bene.

L’orientamento sessuale di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è la nota conduttrice, televisiva e radiofonica e giornalista di 43 anni, diventata una dei volti chiave di mamma Rai. Nonostante lei sia una donna molto bella, non ha mai partecipato a Miss Italia, come in molti pensano. La conduttrice, qualche settimana fa ha rilasciato un’interessantissima intervista per Kip Journal nella quale parla dell’ossessione di oggi di rilasciare al mondo un’immagine di sè, perfetta.

È fondamentale apparire belli e perfetti e soprattutto condividere immediatamente la propria vita sui social. Vediamo un piccolo estratto della suddetta intervista. Vi consigliamo di leggere la versione completa sulla sua pagina social: “È estate e la prova costume è una delle fobìe con cui molti di noi fanno i conti. Da slogan pubblicitario a ossessione per un corpo instagrammabile il passo è breve, specialmente per quei giovani e adolescenti che si sentono in dovere di rientrare in canoni effimeri per sentirsi accettati…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Severa ma giusta

Perché vi ho parlato dell’intervista rilasciata da Francesca Fialdini di qualche settimana fa, secondo voi? Perché il cardine del nostro articolo è il medesimo, l’ossessione di apparire belli e perfetti, secondo standard rigidi. Ma la bellezza non è solo una, non possiamo e non dobbiamo diventare tutti uguali. A tal proposito, la Fialdini si sfoga sui social, in quanto dopo aver tagliato i capelli, in molti le hanno dichiarato, in maniera brusca che quel look non le donava per niente.

E ancora, molti hater hanno ipotizzato che quel taglio corto, seguendo i classici stereotipi duri a morire, chiarissero il suo orientamento sessuale. Così la nota conduttrice è finalmente uscita allo scoperto e ha messo al loro posto gli utenti inopportuni: “Mi avete smerigliato le sinapsi! (Volgarmente detto…pensateci voi). Che siano lunghi o corti non ha nessuna importanza e nulla dovrebbe averne anche perché CHISSENEFREGA. In questi mesi ho lavorato a un progetto per il quale i capelli corti avevano una funzione simbolica…ipotizzare il mio orientamento sessuale, usare frasi becere e puntute come zanzare (peraltro inutili) mi convince che siamo veramente dentro uno schema rigido, schiavizzante, dove piacere per piacere è l’unica regola vincente…”.