Maria De Filippi al settimo cielo: fiocco rosa per i più amati di Uomini e Donne

L’amatissima coppia di Uomini e Donne ha dato la notizia dell’arrivo di una splendida bambina. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Le prime registrazioni del programma televisivo di Maria De Filippi hanno avuto inizio gli ultimi giorni di agosto e qualche partecipante non si è presentato nello studio. Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, per esempio, non erano seduti nel parterre maschile. Dell’affascinante napoletano non si sa ancora nulla mentre dell’ex di Ida Platano ci sono state delle segnalazioni.

Deianira Marzano ha condiviso delle segnalazioni di alcuni utenti social e sul portale Isaechia è stata riportata la notizia di una sua ipotetica relazione con una donna più giovane. Per ora è tutto avvolto nel manto del mistero, ma i più ottimisti sperano che stavolta sia quella giusta. D’altronde dopo la rottura con Ida non ha incontrato nessuna in grado di conquistare il suo cuore.

Gemma Galgani dovrà di nuovo fare i conti con Barbara De Santis. Tra le dame ci sarà anche Roberta Di Padua e per quanto riguarda il Trono Classico il pubblico conoscerà tre nuovi giovani. In tanti desideravano rivedere Alessio Campioli, la non scelta di Lavinia Mauro, e Andrea Foriglio, il più bello d’Italia in carica da qualche settimana. Tuttavia non è detta l’ultima parola.

Lavinia è felicemente fidanzata con Alessio Corvino a differenza dei suoi ex compagni d’avventura. Loro sono la dimostrazione che il vero amore esiste, come tante altre coppie nate nello studio. Di recente una di queste ha dato una splendida notizia. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Fiocco rosa a Uomini e Donne

La coppia si è formata anni fa nello studio, ai tempi del trono di Lorenzo Riccardi, Teresanna Langella e Luigi Mastroianni. Lui si era già messo in gioco in precedenza, ma è andato via senza una scelta. La corteggiatrice Valentina Rapisarda non gettò la spugna e così lontano dai riflettori si sono dati una possibilità. Con Temptation Island in qualità di tentatore non è passato inosservato, dunque la conduttrice gli ha permesso di tornare.

In meno di un mese ha scelto la dolce metà che a breve lo renderà padre. Loro sono Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Da qualche ora hanno condiviso su Instagram il video del baby shower. Hanno scoperto il sesso del nascituro e le lacrime non sono mancate.

Lacrime e commozione per i futuri genitori

Andrea e Arianna hanno scoperto che tra qualche mese accoglieranno nella loro vita una splendida bambina. All’evento erano preseti parenti e amici più intimi, con i quali hanno condiviso questo momento importante.

I fan sono contentissimi per i due ragazzi, dato che hanno dimostrato per l’ennesima volta che il vero amore può nascere anche all’interno di uno studio televisivo.