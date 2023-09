Gabriele Ghione, chi è il figlio dell’invitato di Striscia: tutto quello che sappiamo (oltre la bellezza)

Il figlio di Jimmy Ghione, Gabriele, è dotato di un indiscusso fascino. Ma cosa sappiamo del ragazzo? Ecco qualche informazione in più sul suo conto

A breve il tg satirico Striscia la Notizia di Antonio Ricci andrà di nuovo in onda su canale 5 e sicuramente non mancheranno i servizi realizzati da Jimmy Ghione nel territorio romano. Tutti sono concordi nel dire che riesce a dar voce al popolo mostrando la realtà dei fatti.

Prima di diventare parte integrante del programma, ha tentato invano la carriera del calciatore per poi andare in America e iscriversi a una scuola di recitazione. In Italia non ottiene successo come attore, dunque ha atteso la svolta arrivata nel 1998 grazie ad Antonio Ricci.

Per quanto riguarda la vita privata si è sposato con Tania Paganoni nel 2003 e nel 2016 si sono separati. Dal loro amore sono nati Gabriele e Federico. Dal 2018 è legato all’attrice russa Daria Baykalova.

Di recente il primogenito ha fatto delle dichiarazioni rendendo pubblici i suoi progetti futuri. Oltre alla bellezza, ha tanto altro da offrire. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gabriele Ghione è volato a Los Angeles

Sui social ha più di 6 mila follower e solo 17 post condivisi, chiaro segno che non dedica il suo tempo al mondo virtuale. Ha sempre collocato al primo posto lo studio e poi lo sport. Non a caso ha indossato la maglia della squadra giovanile della Lazio. Molti hanno insinuato che fosse un raccomandato, ma in campo ha dimostrato di avere talento da vendere.

Per fortuna sa come funzionano i social, ragion per cui opta per il silenzio. In varie occasioni è stato il padre a intervenire per mettere a tacere le malelingue. Gesto molto apprezzato da Gabriele che ora è si trova a Los Angeles per frequentare una scuola americana grazie a una borsa di studio. Tra una serie di impegni ha rilasciato ben volentieri un’intervista per Fanpage dove ha parlato dei suoi progetti.

“Sto seguendo un programma”

“Le raccomandazioni in Italia ci sono. Negli Stati Uniti è davvero molto difficile averne…La gente ragiona così, non mi sento attaccato, cerco di non darci troppo peso…I miei genitori mi hanno sempre lasciato carta bianca sul mio percorso. Il mondo di mio padre lo conosco e l’ho frequentato, ma non credo di essere fatto per questo. Sento di essere più riservato, perciò non mi espongo sui social…Non voglio essere un influencer”.

Poi ha proseguito: “Mio fratello Federico è quello più artistico. Ha solo 12 anni e ha già recitato in una serie per Sky Atlantic. Io sto studiando Business Administration, vorrei concentrarmi sulla finanza…Sto seguendo un programma che prevede 1 anno qui in America, uno ad Hong Kong e uno a Milano…Poi continuerò a fare sport…Mi sveglio alle 6 per andare in palestra, non sono un ragazzo che ama far tardi la sera…Al futuro non penso troppo”.