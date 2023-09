Giulia Salemi, la scelta fa impazzire tutti: il costo è esagerato | Ecco di cosa si tratta

Sul Red Carpet della Mostra Cinematografica di Venezia Giulia Salemi ha incantato tutti. Ma quanto avrà speso per il bellissimo abito? La risposta vi lascerà a bocca aperta!

L’ottantesima edizione dell’evento più importante del nostro Paese ha avuto inizio da qualche giorno, eppure non si sta parlando d’altro. Tante sono state le influencer che hanno avuto la possibilità di mostrarsi davanti alle telecamere e tra queste non poteva mancare Giulia Salemi.

Ha ottenuto la vera popolarità partecipando alla quinta edizione del reality più noto della Mediaset e così ha anche trovato l’amore. Infatti all’evento si è presentata mano nella mano con Pierpaolo Pretelli che non le ha mai staccato gli occhi da dosso, baciandola costantemente incurante di chi li tempestava di foto.

Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino estremamente naturale che non l’ha spinta a recarsi dal medico chirurgo, cosa insolita poiché molte che fanno parte del mondo dello spettacolo tendono a cedere. Dopo il ruolo di portavoce del popolo di Twitter accanto ad Alfonso Signorini, si spera di rivederla nel piccolo schermo.

Per ora si sta godendo gli applausi in seguito alla sfilata sul Red Carpet con la dolce metà e l’abito spettacolare. In tanti si stanno chiedendo quanto abbia speso. Ecco soddisfatta la curiosità della massa.

Giulia Salemi incanta tutti sulla passerella

In passato i fan della ragazza ricorderanno sicuramente lo scandalo che l’ha resa protagonista del gossip per gli spacchi inguinali vertiginosi del vestito scelto al suo primo debutto sulla passerella rossa. Lei in persona ha ammesso di aver esagerato ai tempi del Grande Fratello Vip e che avrebbe optato per altro in futuro. Leggendo i commenti degli italiani ad alcune sue foto recenti, sembra proprio che ci sia riuscita.

Per l’evento Giulia ha scelto un abito stupendo che non ha esitato a mostrare ai follower su Instagram. “Negli ultimi mesi io e il mio team con le ragazze dell’Atelier Emé abbiamo lavorato alla realizzazione di questo look, creato ad hoc per questa occasione speciale. Sono davvero felicissima del risultato finale perché è esattamente come lo sognavamo“, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post. Ma quanto le sarà costato? Andiamo subito a scoprirlo.

Una cifra inimmaginabile

Stavolta Giulia ha voluto osare con un luminoso abito custom made interamente bianco decorato con specchietti e cristallini ricamati in ogni centimetro. La scollatura a V, la gonna con effetto degradé, lo spacco sul fianco caratterizzano questo modello classico slip dress. Per dare un ulteriore tocco ha indossato un mantello che ricorda una nuvola.

Ha puntato su orecchini a cascata con diamanti di Damiani e capelli sciolti con gel tirati all’indietro. Da non dimenticare i tacchi vertiginosi. Non ci crederete, ma solo per l’abito ha speso ben 6 mila euro! La pagina Instagram dell’atelier ha pubblicato tutti i dettagli includendo anche il costo.