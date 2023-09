Barbara D’Urso, dopo l’addio il suo primo atto di coraggio: “Ho un grande terrore…”

Barbara D’Urso, la splendida conduttrice e la sua prova di coraggio. Le sue parole che lasciano basiti.

Non è certamente stato facile digerire il fatto di non essere più al timone di Pomeriggio Cinque per Barbara D’Urso. Del resto lo ha condotto praticamente per una vita. E dulcis in fundo, nel corso dell‘ultima puntata di stagione, nell’augurare buona estate ai suoi telespettatori, aveva dato loro appuntamento a settembre.

Peccato che pochissimi giorni dopo è arrivata la clamorosa doccia fredda a riguardo per lei e i suoi storici estimatori. Niente da fare. Era fuori dal suo rotocalco. E non si trattava di uno dei tanti rumors che circolano di continuo ma di una comunicazione ufficiale da parte di Mediaset. Poco dopo è stato pure annunciato il nome di chi l’avrebbe sostituita.

Si tratta di Myrta Merlino che ha lasciato La 7 per giungere alla Rete Del Buscione. La D’Urso, si è presa qualche giorno per metabolizzare la faccenda ma poi ha deciso di rompere il silenzio rilasciando una lunga intervista a La Repubblica dove si è tolta non pochi sassolini dalla scarpa.

Barbara D’Urso, ha preso il volo

Durante l’estate ha cercato di staccare la spina e si è goduta al massimo le sue vacanze, perlopiù al mare, in giro per l’Italia. A farle compagnia tanti suoi cari amici e la sua piccola nipotina che è nata solo da qualche mese. Lei è una nonna dolcissima e non perde l’occasione per trascorrere tanto tempo con lei.

Non si è nemmeno dimenticata di tenere compagnia ai propri estimatori con video e foto dove ha messo in mostra la sua ragguardevole fisicità e la sua bellezza. Inoltre ha promesso grandi novità anche in ambito lavorativo. Fatto sta che ora si è mostrata su Instagram in partenza, all’aeroporto e con un passaporto in mano. Per dove era diretta a fini professionali?

La destinazione? Una nuova avventura

“Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. E’ sempre l’ora di superare i propri limiti. Sara l’inizio di una nuova avventura“, queste le sue didascalie a corredo degli scatti condivisi sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Lei è apparsa raggiante in tenuta casual- chic che le sta un vero incanto.

In un’altra foto la possiamo ammirare mentre è in attesa di partire e in un’altra vediamo alcuni particolari del suo abbigliamento, compreso uno splendido cappello rosso. A rendere ancora più interessante il tutto è stato anche il caricamento di uno scatto in una Storia dove la si poteva ammirare di spalle. come se lei volesse lasciare dietro di esse il suo passato. Ora si attendono sue liete novelle.