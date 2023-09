Amadeus, il conduttore veste sempre di blu e di nero: Il motivo è alquanto impensabile

Amadeus, sapete per quale motivo l’amatissimo conduttore veste sempre di blu e di nero? Il motivo vi lascerà a bocca aperta.

Se dobbiamo pronunciare il nome di uno dei conduttori che opera con successo nelle Reti Rai tra i più amati e apprezzati in assoluto dagli italiani di ogni età non possiamo che pronunciare tra i primi quello di Amadeus. Del resto lui è apprezzatissimo da tutti, bambini compresi. Professionale, simpatico e sensibile, sa sempre come mettere chiunque a proprio agio.

E lo farà a stretto giro con la tredicesima edizione de I Soliti Ignoti, il quiz show che va in onda su Rai 1 poco prima del programma in prime time. Certamente ci farà poi prossimamente divertire anche con Affari Tuoi che lo scorso anno, seppur con qualche accattivante cambiamento, è tornato comunque alla sua forma originale.

E soprattutto il buon Sebastiani ci farà divertire ed emozionare al massimo con il Festival di Sanremo 2024 per il quale rivestirà per l’ultima volta, la quinta di seguito e in totale per lui, il duplice quanto complesso e nel contempo affascinante ruolo di conduttore e direttore artistico. Un impegno certamente importante e che lui svolge da anni con passione e infinita dedizione.

Amadeus, i suoi look sempre blu o neri

E anche quest’estate, che ha trascorso perlopiù in compagnia dei suoi familiari e dell’adorata moglie Giovanna, non ha mai smesso di pensare alla kermesse canora che non solo piace solo intanto nel nostro Paese ma anche nel mondo. Per prima cosa ha apportato modifiche allo storico regolamento, come ha annunciato felice al Tg1.

Inoltre sta ancora ascoltando tanti brani tra cui selezionare quelli da far ascoltare sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Chiaramente grande è la curiosità di conoscere i nomi dei cantanti in gara, così come degli ospiti e delle co- conduttrici delle cinque serate. E ora una curiosità riguarda però Amadeus. Sapete perché veste praticamente sempre di blu e di nero?

La confessione della malattia

Se notate quando è in TV tende a optare per queste due tinte non solo perché sono sinonimo di grande eleganza ma anche per un fatto di estrema praticità che adotta anche nella vita privata. E se ha deciso di metterlo in atto pure in TV è per una semplice ragione. Lui è daltonico. Dunque se indossasse tonalità sgargianti rischierebbe di fare abbinamenti alquanto sconvenienti tra di loro.

Già molte volte, come ha raccontato lo stesso nel corso di alcune interviste, è uscito di casa con i calzini scombinati proprio per tale ragione. Dunque se quando lavora può contare su un team di professionisti che lo consigliano e lo aiutano, nel suo privato è la sua splendida moglie Giovanna a svolgere per lui il ruolo di stilista.