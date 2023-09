“Sono la prima”: Giorgia Soleri fa una rivelazione assurda

Giorgia Soleri ha sfilato sul Red Carpet della Mostra Cinematografica di Venezia sostenendo di essere stata la prima a compiere un gesto. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

All’ottantesima edizione del Festival del Cinema più noto dell’Italia sono stati invitati vari personaggi pubblici di spicco del web. Tra questi possiamo menzionare Giulia De Lellis, che per l’evento ha indossato un abito nero firmato Belfiore e Giulia Salemi, stupenda con un vestito realizzato dall’Atelier Emè. Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne da poco diventata madre, e Nilufar Addati, proveniente dallo stesso programma televisivo, hanno puntato sul bianco.

Anche la vincitrice del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon, ha avuto modo di farsi fotografare sul Red Carpet e lo medesimo discorso vale per la coppia di Temptation Island composta da Isabella Recalcati e Manuel Marascio. D’altronde da anni volti noti dei reality e dei social possono affiancare quelli di fama nazionale e internazionale con lo scopo di sponsorizzare case di moda e altro.

Nonostante i fan siano entusiasti di aver visto i propri idoli all’evento, non sono mancate le polemiche. C’è chi sostiene che ormai tutti possono parteciparvi senza alcuna distinzione. Tuttavia è stato un vero successo e il merito è sia degli organizzatori che degli ospiti.

Non è passata inosservata nemmeno Giorgia Soleri, nota per essere l’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin. Ha incantato tutti con un abito rosso di Vivienne Westwood. Prima della passerella ha condiviso delle Instagram stories che hanno scatenato gli utenti social. Ecco il motivo.

La confessione di Giorgia Soleri

Giorgia e Damiano si conoscono da anni, ma nel 2020 sono usciti allo scoperto. Hanno trascorso tanti momenti insieme e non hanno esitato a condividerli sui rispettivi profili social. Poi la notizia della rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno quando lui è stato beccato con un’altra in discoteca.

E’ stato proprio il cantante a riferire che in realtà si erano lasciati, dunque nessun tradimento. Per fortuna adesso la giovane influencer e modella ha ritrovato la serenità, ma sta facendo i conti con delle critiche per una frase detta prima di prendere parte alla Mostra del Cinema.

Una scelta coraggiosa per il Red Carpet

“Secondo me sono la prima che ha fatto il Red Carpet con i peli sulle gambe”, ha scritto questo nella didascalia delle storie di Instagram. In effetti ha sempre portato avanti il messaggio di apprezzarsi rispettando la volontà di Madre Natura. Proprio per questo motivo è tuttora al centro delle polemiche.

Ora qualcuno le ha voluto ricordare che non è stata l’unica ad aver osato tanto. L’attrice Julia Roberts, per esempio, si era presentata con i peli alle ascelle alla proclamazione del film Notting Hill. “Mi riferivo alle donne italiane in Italia”, così si è difesa.