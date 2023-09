Serena Bortone, sapete dove vive la conduttrice? Un dettaglio non passa inosservato

Ma voi lo sapete dove vive la conduttrice, Serena Bortone? Quel dettaglio non passa inosservato e i follower rimangono senza parole, in quanto non tutti se ne sono accorti.

Un dettaglio specifico non è passato inosservato per quanto riguarda la conduttrice Serena Bortone, la quale ha stupito totalmente i suoi follower. Voi lo sapete dove vive la conduttrice della Rai? Quando ve le sveleremo, farete fatica a crederci.

La conduttrice si sa, per il momento è nell’occhio del ciclone, in quanto tutta la sua carriera lavorativa è stata stravolta. Oltre a questo, adesso anche quel dettaglio della sua abitazione, ha fatto sì che di Serena si parlerà ancora molto. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ecco dove vive Serena Bortone

Come dicevamo, la carriera lavorativa di Serena Bortone ha subito un brusco rallentamento, dopo essere stata silurata dal suo programma di punta, Oggi è un altro giorno, trasmesso su Rai 1, fino a prima delle vacanze estive. Quando la conduttrice ha annunciato la cancellazione dello show, in molti hanno ipotizzato che fosse una sorta di punizione portata avanti da mamma Rai, contro quella Serena indisciplinata.

Alla fine, dopo il suo discorso di addio, la Bortone di frecciate ne ha lanciate, ricordando a tutti di essere liberi e di non farsi mai comandare, per fare un drastico riassunto delle sue parole. Ad ogni modo, la conduttrice non resterà senza lavoro, in quanto si vocifera che Serena prenderà la fascia oraria, lasciata vacante da Massimo Gramellini, con uno show tutto suo su Rai 3. Non ci resta che attendere maggiori informazioni su questo nuovo target che darà nuovamente lustro alla Bortone.

Queste cose non mancano mai

Voi sapete dove vive la conduttrice Serena Bortone? Quel dettaglio tra l’altro non passa inosservato, in casa sua queste cose non mancano mai. La conduttrice della Rai, vive in una bellissima casa collocata nella sua bellissima Roma, luogo dal quale non si è mai allontanata. Come darle torto?

La conduttrice vive da sola, in quanto non è sposata e non ha legami, come ha dichiarato più di una volta, ama troppo la sua libertà e la sua indipendenza per sottostare a eventuali vincoli familiari. La sua abitazione da quello che si è potuto vedere dalle dirette e dalle foto pubblicate sui social, sembra essere molto grande e soprattutto arredata con gusto. Quello che hanno notato i follower, in casa di Serena Bortone non possono mancare libri e cd musicali e vinili. Come ha più volte dichiarato, la conduttrice ama circondarsi di cultura, arte e musica, non potrebbe farne a meno.

Vi riportiamo un post vecchio di quando la Bortone si collegava in diretta da casa sua, per intervistare i suoi ospiti ad Oggi è un altro giorno, quando era risultata positiva al Covid. Questo per farvi vedere la vastità di libri che Serena mostra alle sue spalle.