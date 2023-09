Carla Bruni, incanta il Red Carpet con look stratosferici: ecco quali sono

Carla Bruni ha incantato tutti sul Red Carpet della Mostra Cinematografica di Venezia. Ecco come si è mostrata davanti alle telecamere

La Mostra dei Cinema di Venezia è un evento molto importante che da circa ottanta anni ospita tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo. Oltre a volti di fama nazionale e internazionale, non sono mancati quelli provenienti dal web e dai reality. Proprio per questo motivo ci sono delle polemiche perché secondo qualcuno sulla passerella ormai possono sfilare tutti.

A prescindere da tutto è stato un vero successo. Ad aprire le danze ci ha pensato la padrona di casa Caterina Murino con un bellissimo abito della Fendi Couture. A seguire tra le varie attrici ha sfilato davanti alle telecamere Isabelle Huppert facendosi portavoce della casa di moda Balenciaga.

Non sono mancate all’appello delle famosissime influencer, come Giulia Salemi. Con il fidanzato Pier Paolo Pretelli ha incantato tutti con un vestito bianco e un mantello dello stesso colore effetto nuvola dell’Atelier Emè. Anche le ex partecipanti di Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Nilufar Addati, hanno optato per uno stile totalmente white.

Tuttavia la scena è stata letteralmente rubata da Carla Bruni, accompagnata dal marito Nicolas Sarkosy. Per l’evento ha scelto dei look che hanno lasciato i presenti a bocca aperta. Ecco degli scatti per rendere omaggio alla sua inestimabile bellezza.

Il look proposto da Carla Bruni

Al Festival di San Remo Carla bruni ha indossato una tutina di Versace in grado di far spiccare le sue forme pazzesche. Il tocco di eleganza è stato dato dal cappotto di Saint Laurent.

Con il marito è arrivata in tempo alla prima mondiale de La parte del leone, un documentario in cui la fa da voce narrante. E’ la proposta di un insieme di interviste e immagini storiche del Festival scelte con cura da Baptiste Etchegaray e Giuseppe Bucchi. Nonostante gli applausi per la sua buon riuscita, in tanti si sono soffermati sulla bellezza della donna.

Il vestito impeccabile per il Red Carpet

Carla Bruni è emblema di eleganza e allo stesso tempo di sensualità. Il perfetto connubio che caratterizza da sempre la sua persona. Stavolta ha scelto un look interamente nero con uno scollo all’americana firmato Valentino Spring 2024. Da notare lo spacco vertiginoso, tacchi a spillo della Santoni e un paio di occhiali da sole Valentino Eyewear di Akoni Group.

L’acconciatura è stata estremamente naturale e lo stesso discorso vale per il make-up che ha messo in risalto i suoi occhi azzurri. Il portamento da modella le ha permesso di ammaliare tutti e sicuramente ha inaugurato la moda Autunno Inverno 2023/2024.