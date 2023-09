Nilufar Addati, sapete dove abita la ex tronista di U&D? Stile inconfondibile

Nilufar Addati si è fatta conoscere grazie al programma televisivo di Maria De Filippi Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice del tronista Mattia Marciano. I telespettatori ricorderanno che andò via quando capì che non aveva alcuna possibilità contro Vittoria Deganello. Infatti dopo un po’ fece una scelta inaspettata al punto tale che qualcuno insinuava in un accordo tacito tra i due.

La redazione le ha dato la possibilità di sedersi sul trono accanto a Sara Affi Fella e Mariano Catanzaro. In quel periodo tra i vari pretendenti c’era Lorenzo Riccardi, conteso dalle due ragazze. Alla fine lui si focalizzò su Sara e Nilufar portò avanti le conoscenze di Giordano Mazzocchi e un altro. Per la gioia dei fan è andata via con il primo, ma dopo qualche settimana l’altro ha confessato di essersi messo in gioco perché sapeva che ci sarebbe stato un altro esito.

In pratica si erano accordati al di fuori del contesto televisivo. Nilufar, tra le lacrime, si è recata nello studio per chiedere scusa. Con Giordano ha voluto partecipare a Temptation Island per fare chiarezza con i propri sentimenti. Sono riusciti a tornare a casa insieme, eppure in un secondo momento hanno preso strade diverse.

A prescindere da tutto sono rimasti in buoni rapporti. Attualmente Nilufar è un’apprezzata influencer, in quanto si è presentata alla Mostra del Cinema di Venezia con un bellissimo abito bianco, il colore prediletto da tante ospiti (basta menzionare Natalia Paragoni e Giulia Salemi). Su Instagram condivide la sua quotidianità. Non a caso ha mostrato qualche stanza della sua casa e lo stile è inconfondibile.

La dimora di Nilufar Addati: perfetta e con stile

Nilufar rappresenta un modello di riferimento per le giovani, soprattutto quelle con forme giunoniche. Tempo fa pubblicò degli scatti in costume e qualcuno ha osato dire che ha dei chili di troppo. Per fortuna i fan l’hanno difesa a spada tratta sostenendo che bisogna andare contro i canoni di bellezza imposti dalla società.

Essendo un personaggio pubblico, rende partecipi i follower della sua vita sia professionale che privata. In questo modo è possibile addentrarci nel cuore della sua abitazione. Uno stile che non ha paragoni! Ecco qualche scatto per rendere al meglio l’idea.

Un appartamento nel cuore di Milano

Nilufar prima del successo viveva a Napoli, la sua amata terra. Ora, invece, vive nel capoluogo lombardo in una bellissima dimora nel capoluogo lombardo lontano dal trambusto della centro. Ha rivoluzionato la planimetria secondo i suoi gusti e il risultato è formidabile.

Ogni dettaglio è stato scelto con grande cura: dalla combinazione dei colori delle pareti, alla collocazione degli oggetti. La cucina è molto ampia perché si diletta spesso e volentieri ai fornelli. Per il pavimento ha scelto un parquet di pesce all’italiana illuminato dalla luce che penetra dalle ampie finestre. I follower non possono far altro che complimentarsi, anche perché ha fatto tutto da sola.