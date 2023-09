Annalisa, dopo l’annuncio spiazza il pubblico: Il cambio è radicale

Annalisa, la cantautrice di Savona colpisce ancora. Il cambiamento è pazzesco.

Ne ha fatta certamente tanta di strada la splendida Nali quando ormai moltissimi anni fa ha fatto capolino nella scuola di Amici. Allora portava i capelli corti dotati di frangetta e legati in un minuscolo codino. Era timidissima, molto emotiva e parlava pochissimo. Non vinse ma da quel momento la sua ascesa nel vasto mondo dello spettacolo è stata inarrestabile.

Si sono susseguiti tanti album e soprattutto singoli di successo che sono diventati degli autentici tormentoni. Immancabili poi collaborazioni di prestigio e numerose sono state le sue partecipazioni come concorrente al Festival di Sanremo . I suoi live sono diventati dei veri e propri bagni di folla e lei ha incominciato a mordere il palcoscenico.

Pian piano è diventata una donna molto sicura di se e sensuale, che ama molto giocare con il make up e i vari outfit. Si è sposata ed è richiestissima pure come testimonial per svariati marchi e numerose realtà in nome . E lo è non solo della sua ragguardevole bellezza ma pure fisicità da dieci e lode.

Annalisa, ha compiuto un cambio radicale

E ora sta lanciando un nuovo singolo che si intitola Ragazza Sola che chiude il cerchio della famosa e acclamata trilogia composta dai brani Bellissima e Mon Amour che abbiamo ballato e cantato a squarciagola nel corso dell’estate che si sta pian piano concludendo. E come spesso accade, quando lei lancia un nuovo brano, importa un cambiamento.

Tuttavia qui si tratta di uno importante, anzi proprio radicale. E i suoi fan, che sono decisamente molto numerosi e in costante espansione, a quanto pare ne sono rimasti a dir poco estasiati. E a conferma di ciò possiamo leggere commenti più che lusinghieri che trovano ampio spazio sotto la foto che lei ha da poco condiviso su Instagram.

Uno splendore con un taglio cortissimo e biondo platino

Splendida con un taglio cortissimo, dotato di frangetta decisamente molto maliziosa e una tinta biondo platino decisamente molto glamour oltre che molto chic. Labbra rosso fuoco e sguardo super magnetico in primo piano con la pelle del viso di porcellana. Impossibile è non rimanere incantati innanzi a cotanto splendore di donna.

Oltre a ricevere un vero tripudio di like, nonché di cuoricini palpitanti, Annalisa ha potuto contare su tantissimi apprezzamenti da parte dei suoi fan nonché da amici e colleghi come Arisa, Alessia Marcuzzi ed Ema Stokholma. E ora c’è grande attesa per vedere anche il video del suo nuovo brano che sarà ancora una volta un immenso successo.