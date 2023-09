Valeria Marini, il look vedo non vedo fa impazzire il web: Puoi ispirarti a questi outfit

Valeria Marini e quel suo look vedo e non vedo che fa impazzire tutto il web. Se non sapete come vestirvi, potrete prendere ispirazione da questi suoi outfit e farete un figurone, in quanto la showgirl, in fatto di eleganza, ci ha sempre azzeccato.

Se siete in cerca di ispirazione, potrete prendere ad esempio la mitica Valeria Marini, la quale in fattore di moda non la batte nessuno. Il suo look vedo e non vedo fa impazzire il web, per questo abbiamo selezionato per voi degli outfit che vi salveranno la serata.

Bisogna sempre farsi notare, ma con grazia ed eleganza e questo la Marini lo sa bene, in quanto si è sempre mostrata sexy sui social, ma mai volgare. La finezza nel vestiario è l’accessorio più gratificante che si possa sfoggiare, in quanto sono i dettagli che ci rendono immortali.

I look vedo e non vedo di Valeria Marini da cui prendere esempio

Valeria Marini non è impeccabile soltanto nell’outfit, ma anche nel design. Infatti, ammirando i diversi scatti che la soubrette ha postato sui social, si è capito molto bene, che vive in una casa super lussuosa, arredata in maniera impeccabile. Valeria risiede a Roma, nella bella Piazza di Spagna, dove mostra spesso quel magnifico terrazzo pieno di piante, ma anche diversi vani di casa tutti arredati con gusto, fino al più piccolo dettaglio.

Si possono ammirare toni molto caldi, diversi specchi, quadri di Marylin Monroe, angeli, poltrone lussuose, per non parlare dei divani in pelle e così via. Insomma, la sua casa sembra più un museo piuttosto che una semplice abitazione.

Quale look scegli?

I look di Valeria Marini che sfruttano la tecnica del vedo e non vedo fanno impazzire il web. Sono in molti che prendono ispirazione dai suoi outfit, in quanto la showgirl, sa il fatto suo quando si parla di moda. Valeria punta sempre sulla scelta di abiti che ne valorizzino le forme, scegliendo molto spesso pizzi, merletti, glitter, scollature ampie e tessuti prestigiosi. Nel guardaroba della Marini poi troverete sempre calze a rete, alti vertiginosi e accessori abbinati ai suoi innumerevoli capi di alta moda.

Anche i gioielli di Valeria Marini sono sempre molto appariscenti, proprio per mettere ogni parte del suo corpo sotto i riflettori. Noi abbiamo selezionato tre dei tanti bellissimi abiti indossati dalla vippona, ma veramente ce ne sono moltissimi dai quali prendere ispirazione. L’abito rosso alla Jessica Rabbit ve lo siete dimenticato? Comunque se date un’occhiata alla sua linea di moda, “Baci Stellari“, troverete sicuramente moltissime altre idee che faranno al caso vostro.