Deva Cassel, lancia una nuova moda autunnale: Un cappotto senza nulla sotto | Web in subbuglio

Deva Cassel, lancia una nuova moda del cappotto, per questo autunno. Indossare questo particolare capo senza nulla sotto, ovviamente il web è in subbuglio, in quanto la bellezza della ragazza è rinomata.

La bellezza di Deva Cassel è genetica, lo sappiamo tutti, in quanto i suoi genitori li conosciamo tutti. La ragazza ha mandato il web in subbuglio, dopo che ha lanciato una nuova moda autunnale. Indossare il cappotto senza nullo sotto.

So che detta così, può sembrare una moda copiata dai pervertiti al parco, ma diamole fiducia e cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Sicuramente, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, vi stupirà, continuate nella lettura per scoprire la nuova tendenza di questo autunno.

Il cappotto senza nulla sotto di Deva Cassel

Non è solo una modella la bella Deva Cassel, ma è anche una recente attrice. Figlia d’arte, la diciottenne è quello che si può dire un mix dei suoi genitori, per quanto riguarda la sua bellezza, in quanto ha preso non solo il fascino ma anche l’amore per la recitazione. La giovane Cassel ha fatto il suo debutto al cinema qualche tempo fa, nel film La bella estate, di Laura Luchetti, basato sull’opera di Giulio Cesare.

Nonostante la fama, Deva Cassel, una volta sopraggiunta al cinema Giulio Cesare nella Capitale, per presenziare alla premiere del film, si è fermata a fraternizzare con i suoi fan, concedendo anche parecchi selfie. Come ha dichiarato la figlia della Bellucci, non è stato facile interpretare il suo ruolo: “Non è facile adattare Pavese allo schermo, all’inizio ero molto impaurita. Mi ha colpito la fase della gioventù in cui si cerca di essere se stessi. Il libro è estremamente contemporaneo nel racconto di quando si diventa adulti…”.

Una nuova versione del cappotto

Deva Cassel, ha iniziato a sfilare per i maggiori brand di moda fin da giovanissima e da allora non si è più fermata. Ovvio, essendo figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha avuto le porte aperte in questo settore, però senza talento non si va da nessuna parte, quindi avrà sicuramente dimostrato di avere talento, se continuano a chiamarla. Di recente è stata scelta come volto immagine della nuova linea autunnale del marchio Sisley.

Tra i vari capi indossati, quello che ha fatto più clamore è stato sicuramente il cappotto indossato senza nulla sotto, neanche il reggiseno. Ovviamente non ci aspettiamo che chi lo comprerà lo indossi nella sua stessa maniera, anche perché in quei mesi farà sicuramente freddo. Però sicuramente è stato un modo provocante di dare visibilità ad un capo che molto spesso viene messo in secondo piano.