Lady Gaga, svelato il segreto di bellezza: Costa meno di 20 euro

Lady Gaga ha deciso di fare un grosso regalo ai suoi fan. Ha svelato il suo segreto della bellezza e ascoltate bene, costa meno di 20 euro. Questa notizia ha fatto entusiasmare i suoi follower, in quanto dai vipponi ci si aspettano sempre cifre esagerate.

Volete sapere il segreto di bellezza di Lady Gaga? A rivelarlo è direttamente la cantante la quale comunica ai suoi follower che questo meraviglioso prodotto costa meno di 20 euro, attirando l’attenzione di tutti i suoi seguaci. Giustamente da vip internazionali come loro, ci si aspettano sempre e solo cifre esorbitanti. Della serie che per acquistare un loro rossetto noi dobbiamo farci un mutuo. Ovviamente scherziamo, ma era per farvi capire il punto.

Per questo i follower non solo di Lady Gaga, ma anche di tutti quelli che amano il make up in generale, sono rimasti piacevolmente sorpresi da questa dichiarazione della star internazionale. Proseguite nella lettura e fidatevi di noi, non ve ne pentirete.

Lady Gaga e il suo segreto di bellezza

Lady Gaga non la “sa lunga”, soltanto in segreti di bellezza, ma anche per quanto riguarda la musica. Fin dalla prima canzone che l’ha portata alla ribalta, Stefani Joanne Angelina Germanotta, di tornare a toccare terra non ne vuole sapere, in quanto le sue hit continuano a portarla in vetta alla classifica. Per festeggiare i suoi 15 anni di attività, Lady Gaga, amata per il suo pubblico non solo per le sue canzoni ma anche per i suoi look eccentrici, ha deciso di fare un regalo ai suoi fan.

Dall’8 settembre sarà possibile acquistare una nuova versione del suo primo album degli esordi, The Fame, nel quale è possibile riascoltare brani cult quali Poker Face, Just Dance, Paparazzi e così via. Questa nuova versione rivalutata sarà disponibile in doppio vinile, con una colorazione Translucent Light Blue, con al suo interno un poster con delle immagini inedite della cantante. Insomma, se siete fan della protagonista di A star is Born, non potete non acquistarlo.

È tutto merito di una crema

Nonostante le critiche che ha ricevuto, Lady Gaga è una donna molto bella, oltre ad essere una cantante di straordinario talento. Per preservare la sua pelle, dai massicci make up che sovente Germanotta effettua, prima di una qualunque performance, la cantante ha svelato qual è il suo segreto di bellezza. Indovinate? Costa meno di 20 euro.

Di cosa stiamo parlando? Di una favolosa crema che a detta della cantante americana di origine italiana, è un portento. Grazie alla sua texture leggerissima e ai suoi ingredienti naturali quali aloe vera, burro di karitè e cera d’api, Lady Gaga mostra con vanto una pelle sempre perfetta. Anche lei, come suggeriscono da sempre i migliori make up artist, prima di truccarsi, pratica uno strato di crema idratante sul volto, per preservare la salute della pelle.

Quindi, il segreto di bellezza di Lady Gaga è questa particolare crema chiamata, Embryolisse Concentrated 24 Hour Miracle Cream, che costa meno di 20 euro. Se lo dice la cantante, una prova possiamo farla tutti, no?