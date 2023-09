Alla Mostra del Cinema succede di tutto: una donna ha sfilato in maniera del tutto stravagante | Ecco chi è

Sul Red Carpet ha sfilato una donna che ha scelto un abito che non è passato inosservato per un dettaglio stravagante. Andiamo a scoprire chi è e cosa ha indossato per l’evento

All’ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia tante sono state le donne ad aver sfilato sulla tappeto rosso. Giulia Salemi ha incantato tutti con il vestito dell’Atelier Emè mentre Giulia De Lellis ha optato per uno della casa di moda Belfiore.

A seguire davanti alle telecamere si sono presentate Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Nilufar Addati e la coppia di Temptation Island Manuel Marascio e Isabella Recalcati. Molti hanno chiesto il motivo del loro invito e non sono mancate delle polemiche.

In realtà hanno prestato il loro volto in qualità di testimonial per case di moda e altre aziende. Essendo personaggi di spicco sul web sono stati presi in considerazione con risultati eccellenti. Nessuno di loro, dunque, ha pagato per avere ulteriore notorietà.

Tra le influencer e gli attori di fama nazionale e internazionale non è passata inosservata una donna che si è vestita in un modo alquanto stravagante, ma tale da lasciare il segno. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha fatto per far parlare di se.

Ecco chi ha sfilato sul Red Carpet

La donna in questione si chiama Amira Munteanu Bergmann, ovvero un’artista, nota come Amira di Transilvania. Ha intrapreso gli studi presso l’Accademia delle Belle Arti di Venezia per poi iscriversi all’Università per Stranieri a Perugia. Infine si è recata a quella dell’Aquila per studiare Pittura e Scrittura. Nel 2007 si è trasferita definitivamente a Milano dove lavora anche per aziende di pubblicità e moda.

Allo stesso tempo si è dedicata al percorso imprenditoriale coltivando la passione per discipline mistiche. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un indiscusso fascino, ma sul Red Carpet ha catturato l’attenzione di tutti anche per il suo vestito. Un indizio? Ricorda gli Stati Uniti d’America.

Una sfilata con un obiettivo preciso

Amira di Transilvania ha optato per un abito che ricorda la Statua della libertà. Nel 2017 si presentò con una bizzarra parrucca e degli occhiali da sole. Non appartiene al mondo del cinema, in quanto il suo scopo è stato quello di farsi conoscere.

“Blogger e artista. Sono una strega antropologicamente modificata, leggo dentro chiunque e qualsiasi sia la lingua che uno parla e tace”, ecco cosa si descrive nelle sue pagine social dedite soprattutto allo shopping online. Su Instagram prima dell’evento aveva circa 3.500 follower, ma ora sicuramente saranno aumentati. L’obbiettivo, dunque, è stato ottenuto con grande successo.