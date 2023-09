Francesca Fialdini, la scelta della conduttrice spiazza: nessuno poteva crederci

Francesca Fialdini ha di nuovo spiazzato i telespettatori per una scelta fatta e non ha esitato a mostrarsi davanti alle telecamere. I fan sono ancora increduli

Francesca Fialdini è una delle conduttrici di punta della Rai e il merito è del suo talento indiscusso. Nata a Massa l’11 ottobre 1979, ha iniziato a lavorare in radio per poi ottenere il ruolo di inviata nel programma A sua immagine. Nel 2008 ha la possibilità di condurre Videozine su Fox.

Nel 2013 con Tiberio Timperi ha condotto Unomattina in famiglia su Rai 1. Dopo anni è stata la volta de La vita in diretta con Marco Liorni. Nel 2019 si è occupata di Tutti a scuola e di Da noi…a ruota libera. L’anno successivo è entrata ulteriormente nelle case degli italiani con Fame d’amore.

Per quanto riguarda la vita privata pare che sia fidanzata con un odontoiatra di Lecce di nome Milo Brunetti. Starebbero insieme dal 2009, ma non si sa molto sulla love story perché lei l’ha tutelata fin dall’inizio da occhi indiscreti.

Anche per l’imminente stagione di Da noi…a ruota libera è stata confermata per la gioia dei fan. A breve la rivedremo nel piccolo schermo dove mostrerà di aver fatto una scelta alquanto audace. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Francesca Fialdini spiazza i fan

Il 6 settembre 2023 è stata presente alla conferenza stampa della Rai in merito ai programmi del Day Time. Da anni è al timone della conduzione di Da noi…a ruota libera che riscuote sempre un grande successo. La nuova stagione andrà in onda la domenica pomeriggio alle 17.20 a partire dal 17 settembre. “Il mio obiettivo è quello di raccontare gli ospiti e le loro storie. E quindi anche la società attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo conforto umano di diverse sensibilità, al quale tengo particolarmente”, ecco come ha esordito davanti ai microfoni.

La conduttrice toscana per l’occasione ha optato per un outfit da urlo: camicetta bianca e pantaloni in pelle. Eppure l’attenzione si è focalizzata sul look, dato che è nota per cambiarlo spesso senza alcun preavviso. Dalla scorsa primavera ne predilige uno in particolar modo. Scopriamo quale.

Un look che fa la differenza

Siamo abituati a vederla con lunghi capelli biondi, ma stavolta ha davvero superato le aspettative della massa. Si è presentata nello studio con un pixie cut spettinato, ovvero con un taglio estremamente corto. Tuttavia non ha rinunciato alla tonalità chiara che da sempre la caratterizza.

Tutti sono concordi nel dire che abbia un viso così perfetto che le sta bene qualsiasi acconciatura. Questo non ha altro che valorizzare i lineamenti dandole un ulteriore tocco di femminilità, sensualità e indiscussa eleganza.