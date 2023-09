Arisa, ieri e oggi: Il look della cantante lasciano senza fiato | Le foto lo dimostrano

Arisa ha scioccato tutti con quel cambiamento, i suoi look di ieri e di oggi lo dimostrano. Le foto lasciano senza fiato, la metamorfosi è evidente e quasi non si riconosce più dagli arbori. Voi come la preferivate?

I look della cantante di ieri e di oggi, lasciano tutti senza fiato. Le foto di Arisa lo dimostrano, c’è stato un cambiamento radicale in lei e molti follower non se la ricordavano neanche come fosse all’inizio. C’è da dire, che nonostante abbia modificato più e più volte il suo stile, quello musicale è rimasto sempre il medesimo degli esordi.

È proprio grazie a questo che dopo aver vinto quel famoso Sanremo con, Sincerità, la cantante non si è più fermata. In quanti di voi se la ricordavano com’era agli esordi? È cambiata tantissimo, chissà se finalmente Arisa ha trovato il suo stile definitivo o è alla continua ricerca del rinnovamento? Scopriamolo insieme.

La metamorfosi di Arisa dei look del prima e del dopo

Prima di concentrarci sui look di Arisa, volevamo aggiornarvi un attimo sulla recente vicenda che vede protagonista la cantante, che ha scatenato il caos sui social. C’è da dire che la giudice di The Voice Kids, è stata veramente molto furba, in quanto in un modo o nell’altro, tutti stanno parlando di lei. Per citare Oscar Wilde: “Nel bene o nel male, purché se ne parli….”. Mai fu frase più azzeccata di questo momento.

Ad ogni modo, qualche tempo fa Arisa ha pubblicato un annuncio social di lei senza veli, nella quale illustrava ai follower come avrebbe dovuto essere il suo futuro marito, spingendo a tutti coloro che rientrassero in questi requisiti di candidarsi immediatamente. Tra le tante parole scritte, la cantante ha espressamente richiesto che il suo partner fosse stato “sanissimo”.

Questa parola non è piaciuta molto all’attivista disabile Iacopo Melio, il quale ha risposto all’annuncio in maniera molto sarcastica ma anche pungente: “Santo cielo Arisa, mi candido subito…Oltre ad avere un bel lavoro ho pure la 104, perciò anche se ho la cartella clinica di un 60enne posso offrire tutti i benefit del caso: pensione di invalidità, parcheggi riservati vicini a negozi, ristoranti, carrozzina per portarti quando sarai stanca…”.

Ad oggi Rosalba Pippa ha preferito non commentare, chissà però se ha recepito il messaggio di Melio? Avrà imparato qualcosa dalle sue parole?

Il cambiamento è evidente in lei

Arisa ha da poco spento 40 candeline ed è veramente cambiata rispetto agli esordi. Le foto dei look di ieri e di oggi lo dimostrano, la cantante ha lasciato tutti senza parole, in quanto l’evoluzione in lei è evidente. L’abbiamo conosciuta con quei famosi occhiali neri, capelli neri cortissimi e super rossetto rosso durante la sua performance a Sanremo. Dopo quel momento di cambiamenti nel corso degli anni ce ne sono stati parecchi.

Diciamo che Arisa li sta provando un po’ tutti, capelli corti, capelli lunghi, tinte di vario colore, frangetta, niente frangetta, trucco intenso, stile acqua e sapone. Gli occhiali sono stati la prima cosa che ha tolto e probabilmente non glieli rivedremo mai più, per tutto il resto invece ci aspettiamo che continui a stupirci con i suoi vari look. Alcuni le si addicono di più, altri un po’ meno, l’importante è che piacciano a lei e poi siamo tutti contenti.

Infine a parte i cambi di look e di drees code, non dimentichiamoci anche le sue recenti dichiarazioni, dove ha confermato di essersi sottoposta a ritocchini estetici, per non parlare dei continui trattamenti di bellezza ai quali si sottopone.