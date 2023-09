Priscilla ed Elvis Presley, la storia di un amore tormentato: Dopo anni la verità

È una storia di un amore tormentato quello vissuto tra Elvis e Priscilla Presley, dopo tanti anni finalmente è emersa la verità. A parlarne la diretta interessata, la quale non nasconde i suoi sentimenti verso il suo ex defunto marito.

Il Re con la sua musica sarà sempre immortale nella storia del Rock, ma oggi, a distanza di anni finalmente è emersa la verità anche sulla storia d’amore tormentata tra Elvis e Priscilla Presley. Loro due insieme hanno fatto la storia e la faranno per sempre, nonostante siano passati anni dalla morte del cantante.

Elvis è tornato alla ribalta per le nuove generazioni, grazie ai film che stanno uscendo sulla sua vita e su quella della loro famiglia. Grazie a queste trasposizioni cinematografiche, le generazioni “che l’hanno vissuto”, possono rivivere bellissimi ricordi e tutte le nuove che non hanno avuto la fortuna di “conoscerlo”, possono immagazzinare notizie in più su di lui. Non si può dimenticare il Re del Rock. Ecco cosa c’è da sapere di Elvis e Priscilla.

L’amore tormentato tra Elvis e Priscilla Presley

Come sapete, da qualche tempo, la storia di Elvis è tornata alla ribalta, dopo l’ultimo film, dall’omonimo titolo che ha portato nuovo lustro al Re del Rock. Da quella pellicola, oltre ad aver fatto un ripasso dei molteplici brani cantati da lui, che hanno fatto la storia della musica all’epoca ma che continuano a brillare ancora oggi, siamo venuti a conoscenza anche di diversi aneddoti segreti, dei quali nessuno aveva la minima idea.

Il cantante per alcuni versi è stato sfortunato, è stato usato da persone che non avevano molto a cuore la sua persona. Da lì in poi, gli eccessi, la droga e l’alcool che gli hanno rovinato per sempre la vita familiare. Tutto questo e molto altro, viene raccontato anche nel nuovo film presentato al Festival del Cinema di Venezia, dove la protagonista questa volta è Priscilla Presley. Sarà fantastico vedere entrambi i punti di vista della storia, raccontati dalla ex moglie di Elvis.

Sofia Coppola ha creduto in lei e nel suo racconto e così ha deciso di metterci la faccia e il risultato dai pronostici sarà strabiliante. Con Jacob Elordi e Cailee Speany, nei panni dei protagonisti, vedremo la storia da un punto di vista completamente diverso e non vediamo veramente l’ora.

Le parole di Priscilla

Al Festival di Venezia, Priscilla Presley insieme a Sofia Coppola, Jacob Elordi e Cailee Speany, parlano del film che hanno da poco presentato, Priscilla. In America uscirà ad ottobre, in Italia non si sa ancora. Dalle parole che ha rilasciato la mamma della compianta Lisa Marie, è emerso che la loro è stata veramente una tormentata storia d’amore. Per colpa degli eccessi di Elvis, quell’amore iniziato da quando Priscilla aveva 14 anni, finì tragicamente.

Nonostante questo, i due rimasero sempre in ottimi rapporti per il bene della loro unica figlia. Ecco cosa ha dichiarato la stessa Priscilla Presley in merito: “Elvis è stato l’amore della mia vita. Era lo stile di vita che era troppo difficile per me. Siamo rimasti legati anche dopo, abbiamo avuto nostra figlia e ho fatto in modo che lui la vedesse sempre. È come se non ci fossimo mai lasciati, vorrei che fosse chiaro”.

Per saperne di più non dovrete fare altro che recarvi al cinema (appena uscirà anche in Italia) a vedere “Priscilla” e scoprire maggiori dettagli in merito, sulla storia d’amore di Elvis e della sua Priscilla.