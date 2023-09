Kate Middleton, finalmente svelato il suo segreto: si trova in ogni dimora dei Royal

Kate Middleton, emblema di eleganza e raffinatezza, ha svelato il segreto della sua indiscussa bellezza. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Nata a Reading il 9 gennaio 1982, Kate Middleton è un membro della Royal Family in qualità di moglie del Principe William, vale a dire l’erede del trono britannico. Dopo il diploma ha soggiornato a Firenze per studiare la storia dell’arte per poi tornare a casa e iscriversi nel 2001 presso l’Università frequentata dall’attuale marito.

La sua prima apparizione ufficiale risale al 2008 al matrimonio del cugino di lui Peter Phillips. I due convolarono a nozze il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster e, oltre a essere impegnati in azioni di solidarietà, si occupano anche della crescita dei tre figli: George Alexandre Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles.

Insieme si sono recati in Nuova Zelanda, in Australia, negli Stati Uniti, in Africa e tanti altri posti con l’intento di dare una mano ai più bisognosi. Allo stesso tempo hanno cercato anche di modernizzare la monarchia, dimostrando che non si limitano a restare tra le mura di Buckingham Palace.

Kate Middlteton si mostra sempre in modo impeccabile in pubblico, sfoggiando degli outfit pazzeschi. Riscuote sempre un grande successo e il merito è sia del portamento degno di una donna del suo rango sociale che della sua bellezza non artefatta. Ma qual è il suo segreto per essere così bella e in forma? Andiamo a scoprirlo.

Il segreto della fisicità perfetta di Kate Middleton

Per lo stile la Middleton fa affidamento sulla personal stylist Natasha Archer e grazie a lei è diventata una vera icona della moda. Da studentessa universitaria con top e jeans a donna di corte con tailleur e camicie, con il tempo è stata presa come modello di riferimento.

Infatti l’effetto copia che spinge le donne ad acquistare vestiti e accessori da lei indossati è noto come “il Kate effect”. E’ inevitabile che anche il suo stile di vita, che le permette di stare sempre in forma, possa avere una simile influenza sulla massa. Il suo segreto, una volta svelato, potrebbe far avvicinare le persone a una determinata disciplina sportiva.

Allenamenti costanti e intensi, ecco dove

Kate Middleton ha un’agenda piena di impegni, ma riesce a trovare del tempo da dedicare all’attività fisica tutte le mattine. Non fa solo una corsa al parco e pedalate di qualche oretta con la bici, ma si allena pure in una palestra che si trova all’interno del palazzo reale. Si dedica anche allo yoga, un vero toccasana per donne impegnate come lei nella quotidianità.

Si dice che prediliga in particolare modo il crossfit che tende a far rafforzare l’apparato muscolare e dà la giusta tonicità al corpo. E’ un’attività che non tutti possono svolgere, dato che richiede grande concentrazione e resistenza psicofisica.