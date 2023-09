Geogina Rodriguez, ‘copia’ l’attrice di un famoso film: nessuno poteva immaginarlo | Ecco di chi si tratta

Georgina Rodriguez ha conquistato tutti sul Red Carpet, ma qualcuno ha insinuato che abbia copiato l’attrice di un film famosissimo. Andiamo a scoprire quale

All’ottantesima edizione della Mostra Cinematografica di Venezia tante bellissime del mondo dello spettacolo italiano e internazionale hanno sfilato sul tappeto rosso lasciando i presenti di stucco. Tra le influencer non potevano mancare Giulia Salemi e Giulia De Lellis. La prima ha proposto un abito dell’Atelier Emè totalmente bianco con un mantello che ricorda una nuvola. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, invece, ne ha sfoggiato uno della casa di moda Belfiori.

A seguire dal programma di Maria De Filippi sono arrivate anche Natalia Paragoni e Nilufar Addati. Entrambe hanno optato per un vestito bianco, confermando così il colore di tendenza di quest’edizione. Beatrice Valli e Marco Fantini si sono presentati con un outfit estremamente elegante basato sul nero. Da Temptation Island sul Red Carpet sono stati fotografati anche Manuel Marascio e Isabella Recalcati.

Per l’ennesima volta all’evento sono state invitate persone del tutto estranee al mondo del cinema, ma la spiegazione è giunta in un batter d’occhio. In pratica le aziende e case di moda devono essere sponsorizzate, quindi hanno bisogno di testimonial. Di conseguenza si punta sui giovani dei social e dei reality proprio perché seguitissimi soprattutto da chi naviga costantemente sul web.

Un altro volto molto noto è senza dubbio Georgina Rodriguez, ovvero la compagna di vita del calciatore Cristiano Ronaldo. Qualcuno ha notato una sorta di imitazione e in mente è venuta proprio lei in un determinato film. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

L’outfit di Georgina Rodriguez ricorda quello di una star

Chi è l’attrice che ha imitato? Nata il 28 ottobre 1967 a Smyma, ha ottenuto il primo ruolo in Fiorio d’acciaio del 1989 e ciò le ha permesso di portare a casa il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista. Nel suo curriculum poi ha aggiunto A letto con il nemico, Hook, Il matrimonio del mio migliore amico, Se scappi ti sposo, Biancaneva.

Lei non è altro che Julia Roberts. Il film in questione le ha dato ulteriore popolarità nel 1990 non solo per la bravura, ma anche per l’indiscusso fascino.

La compagna di Ronaldo sulla scia di Viviana Ward

Georgina Rodriguez ha deciso di optare per un abito rosso che ricorda quello del film Pretty Woman in cui la Roberts ne ha indossato uno identico. Gli amanti del cinema ricorderanno senza dubbio la scena del suo ingresso al teatro accanto all’amato interpretato da Richard Gere.

Anche Benedetta Porcaroli ha scelto un vestito simile. Accollato e con spacchi laterali, ci sono delle leggere trasparenze. Un fiocco sulla schiena e le scarpe platform non sono passati inosservati. Da un lato, quindi, abbiamo la sensualità mentre dall’altra l’eleganza. Sul web in tanti hanno espresso una preferenza.