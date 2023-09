Ilary Blasi, spuntano foto inedite: La sua trasformazione lascia di stucco

Ilary Blasi, come è cambiata la splendida showgirl romana nel corso del tempo. La sua incredibile trasformazione.

Bella, bellissima e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare. Così si può certamente descrivere, e per la verità pure a buona ragione, la splendida Ilary Blasi. Per tutta estate ci ha tenuto costantemente aggiornati sulle sue vacanze, perlopiù d’amore, in compagnia del suo Bastian, sia al mare sia in montagna.

Lei è apparsa sempre in ottima forma fisica, oltre che un autentico concentrato di sensualità. Da giorni è tornata alla base, nella sua adorata città. E per salutare l’arrivo di settembre ha deciso di fare un salto dal salone della sua grande amica Alessia Solidani per dare una bella rinfrescata alle sue chiome.

Via il biondo platino per il quale ha optato nell’ultimo periodo e sì al Toffee Blonde che sarà la tendenza moda a livello di tinte dell’autunno. Ed è così che ci ha stregato sul red carpet a Venezia dove ha puntato su un look super chic in total black e su un make up molto leggero e naturale.

Ilary Blasi, come è cambiata la showgirl

Solitamente lei, soprattutto quando è impegnata in TV, ama mostrarsi con un trucco più marcato e che metta ben in risalto le sue carnose labbra e i suoi occhi decisamente intensi e da gatta. Il suo sguardo è intenso e il suo sorriso è irresistibile. E che dire del suo fisico? Assolutamente al top nonostante le tre gravidanze.

Del resto Ilary è sempre stata una gran sportiva oltre che una fan sfegatata di un’alimentazione sana, varia, controllata e super bilanciata. Cerca pure di mantenersi costantemente ben idratata. Inoltre pare che possieda un metabolismo bello attivo e veloce che le consente anche di compiere qualche piccolo sgarro a tavola. In ogni caso, avete notato quanto sia cambiata la Blasi nel corso del tempo?

La sua incredibile trasformazione

Certamente il suo look è cambiato con il trascorrere degli anni, come è giusto e normale che sia. Quando si è fatta conoscere ampiamente dal Grande Pubblico a Miss Italia e poco dopo a Passaparola era poco più di una ragazzina. Allora portava i capelli castani e solo due ciuffi biondi sul davanti. Vestiva più casual e puntava su un make up leggero. Sta di fatto che alcuni hanno iniziato a parlare di ritocchini.

E riguarderebbero soprattutto le sue labbra e gli zigomi. E c’è pure chi sostiene che si sia data una sistemata pure al seno. Dal canto suo la sbowgirl non ha mai detto la sua in merito. Resta comunque il fatto che lei a 41 anni è un vero incanto di donna e che non ha nulla da invidiare a una 25eenne. Il resto, come cantava Franco Califano, ” E’ Noia”.