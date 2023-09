Madame, regina di libertà: Il suo stile è inconfondibile | Ecco il motivo

Madame, regina indiscussa di libertà, il suo stile è inconfondibile, ecco il motivo. La cantante ha sempre fatto parlare di sé, non soltanto per le sue canzoni o per le sue idee, ma anche per i suoi look stravaganti.

Di Madame sono state dette molte cose nel corso della sua carriera, ma all’unanimità è stata etichettata come regina indiscussa di libertà. Alla cantante del parere altrui poco importa, per questo ama sfoggiare look sempre nuovi e diversi, che si accompagnano anche ai suoi brani del momento. Ecco il motivo di questo mutamento artistico e di dress code.

Francesca Calearo, in arte Madame, è quella rapper che ha rivoluzionato il mondo della musica con i suoi brani, un po’ dolci e melodiosi e in seguito più pungenti e polemici. Il suo sogno iniziò a 17 anni con il suo primo brano, Sciccherie e da allora non si è più fermata, provando look e sonorità sempre diverse.

Lo stile inconfondibile di Madame

Madame, cone le sue canzoni e si suoi duetti famosi, ha sempre voluto dire la sua, in un mondo che non l’ha sempre ascoltata. Come ha dichiarato lei stessa in una precedente intervista: “Sono una persona che non ha mai avuto voce. Si è sempre dovuta fare il mazzo più degli altri per riuscire a far arrivare un messaggio e dire la sua. Sarò sempre dalla parte delle persone che non possono parlare…”.

Per questo, molto spesso sui social va contro quegli hater che con le loro parole, hanno distrutto la vita di persone sensibili e fragili. Famoso era stato il suo sfogo: “È un mondo che non mi vuole. Qualsiasi cosa io dica, su Twitter c’è qualcuno che sottolinea quanto io sia una persona di merda… è un social in cui o ti amano – come succede a Tananai ed Elodie – o ti odiano, tipo me. Infatti, invidio Tananai, tutti ne parlano bene, beato lui che si è preso il popolo di Twitter. Io ora mi faccio problemi anche a pubblicare la data di uscita del mio nuovo singolo…”.

La carriera della cantante

Madame è stata eletta più volte come regina indiscussa di libertà, in quanto ha sempre voluto essere fluida in tutte le sfere della sua vita. Non vuole infatti, poter sperimentare vari stili e modi di essere solo nei suoi brani, ma anche nei suoi look.

È passata dallo stile acqua e sapone, con tanto di occhiali degli esordi a quegli abiti stravaganti negli eventi successivi. Ricordate il tailleur ricoperto di specchi o il completo bianco con il velo da sposa e ancora l’abito super elegante di Versace accompagnato da ciabatte di plastica? Insomma, Madame vuole restare eclettica in tutti gli aspetti della sua vita e non cambierà per niente e per nessuno da quello che possiamo capire.