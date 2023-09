Bikini rosa che passione: Barbie impazza anche tra i Vip | Novità incredibili

Impazza il bikini rosa Barbie anche tra i vip. Ormai è diventata un’ossessione, tutti vogliono rimanere al passo con la moda di quest’anno. Ecco le novità incredibili viste sulle spiagge estive.

Bikini rosa che passione, quest’anno è tornato questo colore tanto bandito in passato dalle femministe più convinte. L’ossessione per Barbie ha messo da parte tutti gli ideali, e non solo i vip ma anche tra la gente semplice, impazza questa moda. Ecco le novità incredibili che abbiamo visto sulle spiagge estive.

È Barbie mania quest’anno, il suo colore per eccellenza cioè il rosa, è stato indossato con orgoglio da uomini e donne, i quali l’hanno sfoggiato in diverse occasioni, come mostrato sui social. Ecco i nuovi bikini delle star in tema rosa shocking.

Il bikini rosa Barbie impazza tra i vip

Da poche settimane, è uscito al cinema il film di Barbie di Greta Gerwig, con protagonisti i bravissimi Margot Robbie e Ryan Gosling. Per chi non avesse visto ancora la pellicola sul grande schermo, vi consigliamo di guardarla al più presto, in quanto la storia è completamente diversa, da quello che potreste pensare. La protagonista è Barbie è vero, ma scordatevi di trovare una storia per bambine, la trama è molto più complessa e pungente.

La Gerwig è riuscita a trattare diversi argomenti con una tale fluidità che solo per questo meriterebbe una standing ovation. Ad ogni modo, come avrete ben capito, il rosa è tornato alla ribalta dopo l’uscita di questo film al cinema e adesso tutti portano con orgoglio quel colore che è stato temporaneamente boicottato dagli attivisti più convinti.

Barbie è nel cuore di tutti

È bikini rosa Barbie mania ormai! Anche tra i vip impazza la moda del colore per eccellenza della bambola più famosa del mondo. Vogliamo mostrarvi due incredibili novità che vi lasceranno a bocca aperta. Cristina D’Avena e Rita Ora sono state pizzicate in spiaggia mentre sfoggiavano due versioni differenti di bikini ma sempre, rigorosamente rosa.

Cristina appare con un look molto sensuale che mette in risalto le sue curve. Ovvio, da una come lei non ci si aspetta che possa assumere pose sexy, in quanto la D’Avena verrà sempre e solo associata al mondo dei bambini, però ci dimentichiamo che la cantante rimane pur sempre una donna. Rita invece, appare con un costume decisamente più sobrio, di una colorazione più flua, che su di lei fa veramente una certa figura. Quale vi piace di più? Anche voi avete indossato il bikini rosa Barbie quest’anno al mare?