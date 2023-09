Patty Pravo, sta per tornare: un nuovo progetto sorprende il pubblico | Ecco di che si tratta

L’inimitabile Patty Pravo si è presentata alla Mostra Cinematografica di Venezia per presentare un nuovo progetto che darà ulteriore prestigio alla sua indiscussa carriera. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Patty Pravo è una grande interprete della canzone d’autore italiana e francese. Fin da piccola ha studiato il pianoforte e danza classica a Venezia, dopodiché a 10 anni è entrata nel Conservatorio Benedetto Marcello. Nel 1966 è uscito il brano musicale Ragazzo triste e nel frattempo si è fatta conoscere sul palco del Piper.

Due anni dopo ha pubblicato La bambola che le permette di esibirsi a Canzonissima. Con grande stupore non ha accettato il ruolo di protagonista nel film di Vittorio De Sica Il giardino dei Finzi-Contini per cimentarsi nel doppiaggio in quello di Gianni Bisiach.

Nel 1970 è approdata al Festival di Sanremo con Little Tony proponendo il brano La spada nel cuore. Non hanno portato a casa la vittoria, ma in compenso ha ottenuto un premio dalla critica giornalistica. Ha cambiato varie case discografiche, però ciò non le impedisce di lanciare pezzi che tuttora fanno la storia della musica italiana. Da non dimenticare la copertina di Playboy dove ha posato nuda.

Pensiero stupendo, Pazza idea, Menù, Una mattina d’estate, Love story, Cieli immensi, Non andare via, Nel giardino dell’amore, Sentimento, Non ti bastavo più e tanti altri ancora l’ha resa una vera star. Adesso ha in mente un nuovo progetto che renderà omaggio alla sua strepitosa carriera.

Patty Pravo stupisce i fan

Tra le varie donne che hanno sfilato sul tappeto rosso non poteva mancare Patty Pravo. Ha sfilato con un abito in velluto nero dotato di un ampio strascico. Look e make-up perfetti hanno esaltato la bellezza che non si affievolisce mai.

Ha colto l’occasione per condividere con i fan un nuovo progetto. Alla Mostra del Cinema di Venezia ha lasciato senza dubbio un segno indelebile.

Un documentario sulla vita della cantante

Patty Pravo si è presentata per il documentario incentrato sulla sua vita sia privata che professionale. Non ha ancora un titolo ufficiale, fatto sta che sarà mandato in onda prossimamente sulla Rai e a seguire nelle sale cinematografiche. Scritto da Pino Strabioli, Carlotta Ercolino, Simone Folco con la regia di Duccio Forzano, l’attenzione si focalizzerà sui suoi grandi successi.

All’inizio era nota come “la ragazza del Piper” perché la carriera è decollata nel locale romano e negli anni ha sperimentato tanti generi musicali. Da esponente del beat è diventata poi la regina del pop rock distinguendosi con la sua inconfondibile voce. Tanti sono i cantanti che hanno cercato di avvicinarsi al suo stile, ma invano. Sicuramente il documentario riscuoterà un grande successo. Per averne conferma non ci resta che attendere.