Donatella Versace, i ritocchini estetici l’hanno rovinata: ecco come era prima | Bellezza inaudita

Donatella Versace, una delle donne più affermate nel campo della moda, è cambiata nel corso del tempo per via dei ritocchi estetici. Ma com’era prima di andare sotto i ferri? Ecco una foto del passato

Donatella Versace, nata a Reggio Calabria il 2 maggio 1955, è una delle stiliste più famose del mondo con un patrimonio che si aggira intorno ai 400 milioni di dollari. Negli anni ottanta si fa conoscere nel settore della moda a Milano grazie al fratello Gianni e la grande svolta è avvenuta nel 2000 quando ha realizzato per Jennifer Lopez un vestito verde trasparente per i Grammy Awards.

Ha firmato nel 1998 la prima linea di moda con il nome della famiglia. Con il tempo ha avuto modo di collaborare con icone della moda, come Naomi Campbell. Da aggiungere nella cerchia di amicizie Lady Gaga ed Elton John che l’hanno aiutata in momenti bui della sua vita.

E’ riuscita a uscire dal tunnel grazie anche all’amore dei figli Allegra e Daniel nati dal matrimonio con il modello statunitense Paul Beck, ormai suo ex marito.

Nonostante abbia dovuto fare i conti con alcuni dispiaceri, la stilista è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi diventando un pilastro fondamentale della moda. Tra le varie critiche ricevute non mancano quelle inerenti all’aspetto fisico.

Ecco com’era Donatella Versace all’inizio della carriera

Essendo un personaggio pubblico di grande spessore, Donatella Versace condivide tanto della quotidianità, dividendosi tra lavoro e vita privata. Con un video, per esempio, ha mostrato ai fan il suo armadio stracolmo di capi d’abbigliamento, borse, scarpe, occhiali da sole di tutti i tipi. Ovviamente non poteva mancare quello della simpatica cagnolina Audrey.

Le hanno chiesto di vedere il guardaroba e subito ha accontentato questa richiesta. Non ha fatto eccezione nemmeno quando qualcuno ha fatto domande sugli interventi chirurgici fatti nel corso degli anni. Confrontando delle foto di oggi e del passato in tanti si sono fatti un’idea, ma con la replica della diretta interessata non c’è più alcun dubbio.

La stilista ha ceduto alla chirurgia estetica? Ecco un prima e dopo

Non tutti sanno che il padre era un chirurgo estetico, dunque la bellezza della stilista non è stato solo un dono di Madre Natura. Infatti non ha mai nascosto di aver fatto ricorso al bisturi per modificare la sua immagine. Ha ritoccato le labbra, ora sicuramente più pronunciate e ha eliminato le rughe.

I fan sanno bene che non ha vissuto un periodo sereno a causa della morte del fratello. Era il 15 luglio del 1997, una data che ha segnato la sua vita. Allo stesso tempo ha avuto altri problemi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. A prescindere da ciò molti sostengono che poteva evitare di andare sotto i ferri perché non ne aveva assolutamente bisogno.