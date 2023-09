Paola Turani, la figuraccia tremenda sul Red Carpet: il video è virale

Paola Turani è stata presente sul Red Carpet della Mostra di Venezia e sui social un video nelle ultime ore sta spopolando per via di qualche secondo di imbarazzo dell’influencer. Ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo

Quest’anno non sono mancate le critiche causate dalla presenza di volti non appartenenti al mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Stiamo parlando di coloro che provengono dai reality e dai social. Molti sostengono che ormai chiunque può recarsi a un evento di questo spessore, ma la replica è prontamente arrivata. E’ stato spiegato che si tratta di una questione di sponsor.

Le aziende e case di moda necessitano di testimonial, quindi si avvalgono del successo di personaggi pubblici che vantano di tantissimi follower. Non a caso grazie al bellissimo abito di Giulia Salemi l’Atelier Emè ha ricevuto messaggi e chiamate da donne che desiderano sentirsi almeno un giorno delle vere principesse.

Anche Giulia De Lellis e Beatrice Valli hanno sfoggiato degli abiti neri estremamente eleganti mentre Nilufar Addati e Natalia Paragoni hanno optato per il bianco, sicuramente il colore di tenedenza dell’ottantesima edizione dell’evento.

Come tante influencer anche Paola Turani ha avuto la possibilità di sfilare sulla passerella della Mostra Cinematografica di Venezia. Dotata di grande fascino, da qualche anno è una degli ospiti fissi. Eppure qualcosa stavolta sembra non essere andato per il verso giusto. Ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo.

Sul Red Carpet di Venezia attimi di imbarazzo per Paola Turani

L’influencer vanta di milioni di follower stregati soprattutto dai suoi occhi a dir poco magnetici. Lancia dei messaggi importanti su come apprezzare il proprio corpo mostrando senza vergogna anche le imperfezioni. Inoltre condivide attimi di quotidianità mostrandosi con la sua famiglia. In queste ore si sta parlando di lei per un altro motivo.

Dell’episodio ne ha parlato l’investigatore social Alessandro Rosica sul profilo Instagram. D’altronde la faccenda non poteva finire nel dimenticatoio, dato che il tutto si è svolto davanti a una miriade di telecamere.

I presenti non riconoscono l’influencer

In poche parole c’è un video che sta circolando sui social in cui si vede chiaramente Paola Turani sfilare con un fantastico abito argentato con un mantello nero. I fotografi le hanno chiesto di posare per qualche scatto e lei ben volentieri si è resa disponibile.

Poi a un certo punto si è avvicinata alle persone che facevano parte del pubblico presente. Dopo qualche minuto è stata costretta ad abbassare la testa e ad andare via. Per quale motivo? Non è stata riconosciuta, quindi nessuno le ha chiesto né una foto come ricordo né un autografo. Momenti di imbarazzo che purtroppo sono stati ripresi, di conseguenza sono finiti sul web.