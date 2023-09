Ron Moss, sfila a Venezia con un ospite speciale: si tratta proprio di lui | E’ bellissimo

L’attore indimenticabile Ronn Moss si è presentato alla Mostra Cinematografica di Venezia con la moglie e un altro ospite speciale. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare la sua presenza

L’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia sta per volgere al termine, ma ancora sfilano sulla passerella rossa personaggi pubblici molto amati dagli italiani. Quest’anno tante sono state le influencer che sono state invitate. Tra queste possiamo menzionare Giulia Salemi e Giulia De Lellis.

Nilufar Addati, Natalia Paragoni, Beatrice Valli e da Temptation Island Manuel Marascio e Isabella Recalcati. In realtà hanno sponsorizzato delle case di moda, di gioielli e aziende varie. Ecco la replica alle critiche mosse contro gli organizzatori che hanno affiancato alle star dello spettacolo con volti di reality e del mondo dei social.

Anche Patty Pravo con un abito nero lungo ha estasiato il pubblico e i fotografi per lanciare un film incentrato sui momenti più importanti della sua carriera. Andrà in onda sulla Rai per poi passare nelle sale cinematografiche. Carla Bruni, invece, ha prestato la sua voce per un documentario che sicuramente riscuoterà un grande successo.

All’evento non poteva mancare l’indimenticabile Ridge Forrester della soap opera americana Beautiful. Ronn Moss è stato accompagnato dalla moglie Devin DeVasquez. Ha indossato uno smoking blu notte con panciotto, camicia bianca e papillon nero. La donna ha scelto un abito blu lungo con bustier ricamato della Couture di Jennifer Tattanelli. Non è la prima volta che sono stati sul Red Carpet, però stavolta hanno portato un membro speciale della famiglia.

Ronn Moss con la moglie e…lui. Ha conquistato tutti!

Di recente l’attore ha trascorso delle vacanze sul lago di Garda nel bed and breakfast Bellavista Exclusive. Con la moglie ha visitato Desenzano e le splendide spiagge. Del resto è ben risaputo che ama l’Italia, dunque ci torna spesso.

La coppia si è presentata alla Mostra del Cinema di Venezia per la prima del film Hors-Saison (Out of Season). I coniugi hanno catturato l’attenzione di tutti i fotografi, ma in realtà con loro c’era un terzo ospite. Quest’ultimo ha stregato ancor di più. Ma di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Un terzo invitato dal tenero musetto

L’attore e la moglie hanno voluto condividere questo momento con MrPrince, un simpatico cagnolino. Non era tra le loro braccia, ma in una borsa a spalla di pelle nera. L’amico a quattro zampe era palesemente a suo agio davanti alle telecamere, conquistando così tutti.

Probabilmente hanno preso ispirazione da Paris Hilton quando fece la stessa cosa con i suoi chihuahua. Adesso avranno altri scatti di famiglia da inserire nell’album dei ricordi.