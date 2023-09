Adriana Volpe, ricordi com’era prima del successo? La foto lascia senza fiato

Adriana Volpe, una delle bellissime della televisione italiana, è cambiata nel corso del tempo. Ecco un prima e dopo che lascerà tutti a bocca aperta

Adriana Volpe, nata a Trento il 30 maggio 1973, è una delle donne più famose del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è della sua professionalità, oltre che indiscussa bellezza che da sempre la caratterizza. Nel 1990 ha iniziato a lavorare come modella sfilando sulle passerelle di moda a Milano, Parigi, Tokyo e Zurigo. Dopo due anni ha esordito nel piccolo schermo in una puntata di La ruota della fortuna.

Nel 1993 ha ottenuto il ruolo di valletta in Scommettiamo che…? condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Nel frattempo ha portato a casa la vittoria di Prima Miss dell’anno 1994. Dopo si è anche cimentata nella recitazione con delle parti avute in Viaggi di nozze di Carlo Verdone.

Nel suo curriculum ha aggiunto anche la conduzione quando nel 1996 è diventata conduttrice di The Lion Trophy Show. Dopo tre anni è stata la volta di Mezzogiorno in famiglia e nel 2009 fino al 2017 si è occupata de I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli.

Per quanto riguarda i reality si è messa alla prova in Pechino Express nel 2018 e nel 2000 è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, la quarta edizione. Purtroppo fu costretta a interrompere la sua avventura televisiva per motivi familiari. Ora è passata a TV8 con Ogni mattina. Nel corso degli anni qualcuno ha insinuato che sia cambiata esteticamente. E’ davvero così? Andiamo a scoprirlo.

Adriana Volpe agli inizi della carriera

Nella casa del Gf Vip Adriana Volpe aveva gli occhi puntati addosso di tutti i coinquilini, soprattutto di Andrea Denver. Infatti l’ex marito non ha nascosto di essere stato infastidito dallo loro amicizia.

Dopo qualche anno Alfonso Signorini l’ha voluta come opinionista accanto a Sonia Bruganelli. I telespettatori ricorderanno sia le loro discussioni che il suo indiscusso fascino aumentato nel corso del tempo. Agli esordi era una ragazza stupenda ora una donna bellissima.

La foto non lascia più alcun dubbio

In un vecchio servizio di Striscia la Notizia della rubrica Fatti e Rifatti Gerry Scotti aveva focalizzato l’attenzione sulla conduttrice. Dopo aver raccolto i momenti più salienti della sua carriera televisiva si è passati alla questione della chirurgia estetica. Secondo un’accurata analisi, è emerso che abbia modificato il naso e il seno. Per quanto riguarda la fisicità scultorea è senza dubbio merito di Madre Natura.

Nel corso del tempo ha optato per varie tonalità di biondo e diversi look. In ogni caso sa sempre essere impeccabile. Del resto è considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Da non dimenticare anche la cultura e l’eleganza che la caratterizzano da quando ha messo piede per la prima volta in televisione.