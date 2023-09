Kasia Smutniak, look esplosivo in quel di Venezia: Un dettaglio non passa inosservato

Kasia Smutniak ha mostrato un look esplosivo al Festival di Venezia. Soprattutto è stato un particolare dettaglio che ha indossato che non è passato inosservato. Molti vogliono copiarla.

Look esplosivo al Festival di Venezia, per Kasia Smutniak, la quale come sempre non sbaglia un colpo. Quel particolare dettaglio poi che ha indossato, non è passato inosservato ed è subito mania, tutti lo vogliono. Potrebbe essere un ritorno, chi può dirlo?

Al Festival del Cinema di Venezia, lo sappiamo tutti, se il 70% dell’attenzione delle persone è riservato ai film che vengono presentati, l’altro 30% è per il red carpet, c’è poco da fare. A tutti piace vedere sfilare i vipponi e soprattutto giudicare i vari look che mostrano, in quanto si osserva un campionario piuttosto ampio. Una vastità di dress code concentrati in pochi giorni.

Il look esplosivo di Venezia indossato da Kasia Smutniak

Kasia Smutniak non solo ha stupito tutti sul red carpet a Venezia, ma il suo look abbinato a quello di sua figlia Sophie Taricone è piaciuto molto. Mamma e figlia sono molto legate, soprattutto dopo la scomparsa di Pietro Taricone nel 2010, un dolore quello provato che le ha rese entrambe più forti. Non è la prima volta che Kasia e Sophie appaiono insieme ad eventi così importanti, ma quest’anno con quel look dark, stile Mercoledì della serie tv Netflix, hanno ammaliato tutti quanti.

La Smutniak, dopo aver sfilato sul red carpet, è volata a Toronto, al Film Festival, per il suo debutto alla regia, con il documentario, Mur (Walls). In questa pellicola è possibile assistere alla difficile situazione di vita che si verifica al confine tra Polonia e Bielorussia. Anche in questa occasione, Kasia si è presentata con un dress code total black, dove non ha avuto paura di mostrare la vitiligine che presenta sulle mani, lanciano nuovamente un messaggio molto forte di body positivity.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Da uomo o da donna è sempre trendy

Kasia Smutniak si è presentata al Festival di Venezia con un look molto esplosivo, come solo lei potrebbe portare. Sul red carpet ha sfilato con una giacca oversize nera di Valentino, camicia bianca e gonnellone nero. Fin qui direte voi nulla di strano, se non fosse stato per quel dettaglio che non è passato inosservato, cioè la cravatta.

L’attrice non ha sbagliato neanche questa volta la sua scelta di look, il quale le ha fatto guadagnare un bel 9, secondo la votazione rilasciata da Vanity Fair, per quanto riguarda i look delle star, portati a Venezia. La Smutniak ha voluto lanciare un messaggio molto forte, in quanto non per forza un accessorio considerato solo maschile, non possa essere indossato con grazia anche da una donna. Tra l’altro da quello che abbiamo potuto capire, la cravatta sarà il nuovo must have della prossima stagione.