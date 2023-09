“Pensa solo alla visibilità”: Uomini e Donne, il Cavaliere svuota il sacco su di lui | Ecco di chi si tratta

Un ex partecipante di Uomini e Donne ha espresso un suo parere su un altro che ha vissuto la sua stessa esperienza nello studio. Si tratta di due uomini che sono stati in grado di creare delle dinamiche avvincenti. Andiamo a scoprire i protagonisti della vicenda

La prima puntata di Uomini e Donne è andata in onda lunedì 11 settembre 2023 su canale 5 subito dopo la soap opera Terra Amara. Maria De Filippi ha invitato Filippo Bisciglia per assistere al confronto tra Perla e Mirko con i rispettivi tentatori Igor e Greta. Perla ha salutato l’altra dimostrando di essere matura. D’altronde ha riferito che non ha nulla contro di lei.

I due ex si sono rivisti dopo il falò perché non si sono incontrati lontano dalle telecamere. Alla fine hanno detto tutto quello che avevano da dire, con rispetto e garbo, per poi andare via. In un secondo momento Pinuccia è tornata proponendo una canzone e Tina Cipollari non ha esitato a fare dell’ironia.

Poi non si poteva non inquadrare Gemma Galgani, la quale ha ammesso di essere rinata dopo l’estate. Infatti i telespettatori l’hanno vista raggiante e ancora più affascinante. Sicuramente ne vedremo delle belle anche in questa edizione.

Nel parterre maschile non era seduto un cavaliere che ha sempre fatto discutere. Proprio su di lui un altro del programma televisivo di canale 5 ha deciso di esprimere una personale opinione. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Un cavaliere di Uomini e Donne criticato da un ex partecipante

Il cavaliere criticato non è altro che Armando Incarnato. Stavolta, però, sul suo conto ha parlato un ex partecipante. Quest’ultimo è stato una sorta di latin lover in alcune edizioni, ma tutto è cambiato da quando si è messa in gioco Ursula Bennardo. Lui non è altro che Sossio Aruta.

Spesso si sono recati nello studio di Uomini e Donne per spiegare come procede la loro relazione. Le ultime volte hanno presentato la figlia Bianca. In questi giorni ha voluto esprimere un pensiero su Armando che non si è presentato alle prime registrazioni.

“Ha pensato solo alla visibilità, non a trovare l’amore”

“Armando era ora che rimanesse a casa, lui rappresenta quella parte dei partecipanti che hanno pensato solo alla visibilità e mai a trovare l’amore. In più, i suoi modi nei confronti delle donne, e non solo, hanno superato il limite della decenza“.

Poi ha proseguito su Ida Platano: “E’ una persona falsa e costruita. Rappresenta la donna di cui non mi fiderei mai nella vita. La sua amicizia con Gemma è solo per convenienza, è calcolatrice e furba”. I diretti interessati replicheranno a quanto detto? Per scoprirlo non ci resta che attendere.