La regina del Pop ha conquistato la moda: 10 look da copiare | Mai visto nulla del genere

La regina indiscussa del Pop e ha conquistato tutti, non solo per quanto riguarda la musica ma anche la moda. Ecco 10 suoi look che sono assolutamente da copiare se volete essere cool e trendy quanto lei.

Ci sono delle icone di stile e fascino che non potranno mai essere dimenticate. Tra le tante divine, troviamo Beyonce che non solo è un punto fermo della musica, in quanto regina indiscussa del Pop, ma lo è anche nella moda.

Con il suo gusto per la moda, la cantante americana è diventata un’icona di stile, eleganza e buon gusto. Per questo, se volete essere come Beyonce, non potete non copiare questi suoi 10 look, considerati da sempre i più belli e particolari, finora visti.

I 10 look più belli di Beyonce

Ovviamente la regina del Pop non poteva non sposarsi con il re del Rap, per questo Beyonce e Jay Z si sono uniti in matrimonio nel 2008. Da allora, ci sono stati alti e bassi tra di loro, i due sono riusciti a trasformare in arte, anche il tradimento, il quale è diventato il punto cardine di alcuni dei loro brani di maggior successo.

Ad oggi i due cantanti stanno ancora insieme, anche se ogni anno si vocifera che Beyonce e Jay Z siano sempre più vicini al divorzio. Quale sarà la verità, per ora non c’è dato saperlo, ma quello che è certo è che loro due insieme, sono una delle coppie più ricche del pianeta. Tant’è che lui per natale le regalò 350.000 euro di borse da Hermès e lei un jet con camera da letto inclusa per il suo compleanno. Fortunati i loro tre figli con una mamma e papà così generosi per i regali.

C’è né per tutte le occasioni

Beyonce come saprete ormai tutti è la regina indiscussa del Pop, con i suoi brani ha conquistato il mondo musicale. Ma non colleziona fan soltanto con le sue splendide melodie, ma anche per i suoi vestiti mozzafiato. Ecco quali sono i 10 look più belli da copiare alla famosa cantante:

Il vestito di jeans realizzato on la tecnica del patchwork, sfoggiato nel 2002; Il minidress di Versace, verde e viola indossato dalla cantante, quando ha cantato “Crazy in Love”; Il vestito nero con i dettagli dorati che ha conquistato tutti, ai Grammy del 2005; Per non parlare del vestito total gold sfoggiato ai Golden Globe del 2007; L’abito trasparente di Givenchy, arricchito con perline multicolor si è distinto per eleganza al Met Gala del 2015; Se siete in dolce attesa potreste pensare di indossare l’abito iconico dorato di Beyonce, con il copricapo a forma di sole, con il quale ha mostrato ai suoi fan di essere incinta; Ai Grammy del 2018, la cantante ha mostrato il bellissimo abito di Nicolas Jebran, in velluto nero, con ampi spacchi sul davanti e le spalline coperte; Al festival Coachella del 2018, la regina del Pop, si è mostrata con una felpa casual gialla della Balmain rigorosamente personalizzata, short di jeans e stivali cangianti con le frange; Nel 2021, una Beyonce nostalgica si è presentata con un vestito total pelle, rievocando il periodo passato con le Destiny’s Child; Infine, la tutina aderente, argentata e super scintillante, con stampate sopra il suo corpo quelle mani con tanto di guanti nere, ha fatto la storia al suo tour mondiale.