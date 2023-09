Luca Onestini, ritorno di fiamma inaspettato: un dettaglio lo conferma | Nessuno ci sperava più

Luca Onestini è al centro dell’attenzione per via di un ritorno di fiamma con una bellissima. Andiamo a scoprire cosa sta bollendo in pentola

Luca Onestini è uno dei giovani provenienti dal programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. All’inizio si era proposto per Clarissa Marchese, ma non fu scelto per Federico Gregucci. La redazione poi gli ha dato la possibilità di sedersi sul trono e così ha conosciuto Soleil Sorge. Nonostante tutti desideravano vederlo andare via con Giulia Latini, Luca si è dato una possibilità con l’altra.

Purtroppo le cose non sono andate bene quando lui era un concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Lei non ha esitato a lasciarlo tramite una lettera per stare con Marco Cartasegna. Se in un primo momento è stato sopraffatto dal dolore, ha deciso poi di restare in gioco per non lasciarsi sfuggire una simile occasione. Non ha portato a casa la vittoria, ma in compenso ha trovato l’amore.

Nella casa c’era Ivana Mrazova, però in quel periodo era fidanzata con un altro. Una volta tornata alla quotidianità non ci ha pensato due volte a mettere la parola fine. Di conseguenza Luca e Ivana hanno deciso di stare insieme. Purtroppo per una serie di motivi si sono lasciati senza un confronto.

Grazie ad Alfonso Signorini si sono rivisti nella casa dell’ultima edizione del reality. In tanti hanno sperato in un ritorno di fiamma, anche perché Luca con lei ha tolto la maschera del duro. A distanza di mesi dal termine del Gf Vip cosa sarà successo nella vita del ragazzo? Andiamo a scoprirlo.

Luca Onestini vestito da sposo con lei…imminenti nozze?

Nella casa dell’ultima edizione Luca ha catturato l’attenzione di Nikita Pelizon. In un primo momento Luca sembrava essere interessato, però ha fatto un passo indietro improvvisamente. Lei ha ammesso di provare qualcosa per lui, eppure è sempre stata al suo posto per rispettare la sua volontà.

Nulla da fare per la ragazza, anche perché Luca di recente si è mostrato in abito da sposo con Ivana. Avranno deciso di convolare a nozze senza dirlo a nessuno? In realtà non bisogna trarre subito delle conclusioni affrettate. Ecco come stanno le cose.

Ivana e Luca – Fonte Twitter – Youbee.it

“Sei anni fa le vostre strade si incrociavano”

E’ vero che Luca e Ivana si sono mostrati mano nella mano con degli abiti che fanno pensare a un passo importante, però non è altro che pura finzione. Il 10 settembre c’è stato un evento dedicato proprio agli sposi, Dimmi di sì, tenutosi a Noto in Sicilia.

Nel video è evidente che ci sia tanta sintonia tra i due. D’altronde non hanno mai nascosto di cercarsi l’una e l’altra tra mille. Infatti proprio per questo motivo non si smetterà mai di sperare in un ripensamento da parte di entrambi.