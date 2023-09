Cesara Buonamici, avete mai visto il marito dell’opinionista? Ecco chi è e cosa fa

Cesara Buonamici sarà presente anche in prima serata su canale 5 nel ruolo di opinionista del Grande Fratello. Il marito sicuramente la supporterà da casa. Ma quanti di voi lo conoscete? Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto

Cesara Buonamici è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Tutti sono concordi nel dire che sia una vera professionista, in quanto in tv ci vorrebbero più donne del suo spessore. Non a caso Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi nel cast nel ruolo di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. La maggior parte del pubblico italiano sostiene che sarà all’altezza del nuovo incarico.

Durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo ha riferito che condurrà il Tg5 e allo stesso tempo potrà affiancare il collega nonché amico nella vita privata. Per quanto riguarda il ruolo di portavoce del web al posto di Giulia Salemi adesso c’è Rebecca Staffelli. Le due donne andranno d’accordo, di conseguenza il pubblico non assisterà ai battibecchi tipici delle precedenti edizioni.

Cesara Buonamici vanta di un curriculum degno di tutto rispetto. Ha esordito in televisione in una rete locale della Toscana per poi scrivere per un giornale fiorentino La Città. Successivamente ha fondato il Tg5 con Enrico Mentana, Lamberto Sposini e Cristina Parodi.

Per quanto riguarda la vita privata non si sa molto sul suo conto perché tende a tenerla lontano dalle telecamere. In realtà non tutti conoscono il marito Joshua Kalman. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Cesara Buonamici sul marito: “Mi ha reso una donna migliore”

I due si sono sposati nel 2022, però stanno insieme dal 1998. Sono convolati a nozze esattamente il 14 maggio davanti al sindaco Anna Ravoni con un rito civile e con pochi invitati a Fiesole. Attualmente vivono nella capitale italiana, probabilmente per motivi di lavoro di lei.

“Joshua mi porta ancora il caffè ogni mattina. Siamo allegri, a volte un po’ arrabbiati. Mi ha reso una donna migliore. Mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione. Mi ha arricchito molto”. Parole toccanti riferito in passato proprio alla Toffanin. Il matrimonio non era nei suoi progetti, però la vita riserva sempre delle sorprese.

Curiosità sul marito della giornalista

Il marito è nato nel 1951 in Israele ed è un medico. Si è trasferito in Italia per lavoro e così ha incontrato a 47 anni la giornalista. Ha iniziato a essere operante nelle sale ospedaliere dagli anni Ottanta, anche se nel suo Paese aveva una carriera avviata da tempo.

Inoltre è stato anche un traduttore per le opere di Tramar Meir. Uomo di cultura e professionalità indiscussa, era inevitabile che conquistasse una donna dello spessore della Buonamici.