“Schifo totale”: Alfonso Signorini, le prime segnalazioni sono terribili | Massacro sul web

Sono arrivate le prime critiche per il Grande Fratello a poche ore dalla prima diretta. Andiamo a leggere qualche commento in un post sul reality pubblicato di recente

La prima puntata del Grande Fratello ha avuto finalmente inizio lunedì 11 settembre 2023 per la gioia dei telespettatori che hanno subito visto le novità introdotte dalla Mediaset. In primis il cast è letteralmente cambiato con l’opinionista Cesara Buonamici e la voce del web Rebecca Staffelli. La prima è nota per la sua professionalità televisiva mentre l’altra al suo primo esordio televisivo mostrerà di essere all’altezza.

Alfonso Signorini ha voluto dare spazio prima ai concorrenti non appartenenti al mondo dello spettacolo, dunque ha iniziato con la presentazione di Paolo Masella, un affascinante giovane macellaio che non ha mai visto il reality perché dedito totalmente al lavoro. Ha confessato che con il Gf potrebbe aiutare la situazione economica di famiglia.

La sua bellezza sicuramente farà impazzire il pubblico da casa e lo stesso discorso vale per la simpatia di Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo di origini calabresi si è recato al Nord per lavorare come collaboratore scolastico. Il suo nome ricorda l’eroe dei due mondi e probabilmente lui è un suo lontano parente.

Nel video di presentazione ha già dimostrato di essere una persona molto simpatica, ragion per cui ne vedremo delle belle. A seguire sono entrati nella casa altri personaggi, tra cui quelli famosi come Alex Schwazer Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Samira Lui. Eppure qualcuno ha avuto da ridire sul web. Del resto le critiche non mancano mai.

Dure critiche sul web per il Grande Fratello

Anche da Marco Fortunati il pubblico si aspetta di tutto e di più, soprattutto dopo aver confessato di essere fidanzato e di avere allo stesso tempo un debole per le donne. Ha ammesso che partecipa al reality perché vuole vincere. Ciò non fa altro che anticipare delle dinamiche avvincenti.

Poi è stato il turno delle ragazze. La prima a entrare nella casa è stata Giselda Torresan, amante della natura e della montagna. Ha confessato di voler trovare un partner vicino al suo mondo. Un’altra nel cast è Anita Olivieri, una 26enne che combatte contro i pregiudizi legati alla sua bellezza. In un post condiviso sulla pagina Informazione_espresso di Instagram è stato proposto l’incontro con Giuseppe. Nei commenti non sono mancate delle polemiche.

“La noia pura questo Gf”

L’incontro tra Anita e Giuseppe è stato un momento simpatico, ma qualcuno ha avuto da ridire: “La seconda entrata è logorroica. Non si sopporta più”, “Uno schifo già a partire dalla prima puntata”, “Non interessante. A parte qualcuno”.

Tuto sommato si possono leggere anche dei commenti con tanto entusiasmo per il cast: “Finalmente donne normali senza trucco e uomini normali. Mi piace il nuov Gf”. Inoltre è stata elogiata la figura di Cesara Buonamici.