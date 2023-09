Anticipazioni La Promessa, spoiler devastante: “Minacce senza pietà”

Lo spoiler devastante che stiamo per rivelarvi, per quanto riguarda la soap, La Promessa, è veramente devastante. Minacce senza pietà, sono all’ordine del giorno, la trama si infittisce e i telespettatori sono sempre più curiosi.

Stiamo per rivelarvi delle anticipazioni molto interessanti per quanto riguarda, la soap opera, La Promessa. È uno spoiler devastante quello che vedrete nelle prossime puntate, le minacce sono all’ordine del giorno, ma non soltanto questo, la verità verrà finalmente a galla?

La Promessa, la soap opera spagnola, trasmessa in Italia da maggio 2023, sta facendo molto successo anche nel nostro paese e i telespettatori, ad oggi, cercano di non perdersi nemmeno una puntata. Inoltre, i fan sono sempre alla ricerca di qualche anticipazione, come quelli che staremo per darvi a breve.

Anticipazioni La Promessa

(ALLARME SPOILER – non leggete se non avete visto le ultime due puntate trasmesse)

Dunque, prima di parlarvi di quello spoiler devastante, vogliamo mettervi al pari con i telespettatori, nel caso vi foste persi le ultime due puntate trasmesse da Canale 5. Finora abbiamo assistito alla furia di Gregorio, il quale ha smosso mari e monti per ritrovare la sua preziosa spilla, colpevolizzando tutti i domestici della casa. Inoltre Pia sostiene Romulo e lo invita a non mollare, anche se i due saranno tenuti sotto stretto controllo dal nuovo maggiordomo.

Per quanto riguarda l’ultima puntata trasmessa, abbiamo finalmente scoperto chi è stato ad uccidere il Barone, cioè Pia, la quale l’ha fatto per difendere Teresa. Lei e le altre ragazze, l’hanno aiutata poi a nascondere il corpo, per evitare che la donna potesse passare dei guai con la legge. Jana e Pia, essendo diventate molto unite, potrebbero subire delle conseguenze molto atroci, qualora, qualcuno dovesse scoprire quello che hanno fatto per sbarazzarsi del Barone.

Spoiler della prossima puntata

Eccoci giunti allo spoiler tanto atteso, per quanto riguarda la prossima puntata della soap opera spagnola, La Promessa. Ci saranno interessantissime rivelazioni da diversi personaggi, in quanto Jana, Maria, Pia e Teresa resteranno alla tenuta, mentre tutti gli altri andranno al funerale del Barone. Le donne con i loro racconti, faranno capire al telespettatore quello che è successo veramente a proposito del Barone e della sua morte.

Inoltre, Pia confesserà a Jana che il bambino che aspetta è del suo defunto datore di lavoro e che non si tratta di amore segreto bensì di violenza. Mentre, Jana rivelerà alla governante qual è il vero motivo che l’ha portata a, La Promessa. Vuole cercare l’assassino di sua madre a tutti i costi e non si fermerà finché non avrà raggiunto il suo scopo. Infine rivela all’amica che Curro, altri non è che il suo fratellino Marco. Dopo queste rivelazioni, Pia rimarrà scioccata e prometterà all’amica di non parlarne con nessuno.

Molti fan ipotizzano che queste rivelazioni potrebbero essere il pretesto per ricevere “minacce senza pietà” ad entrambe le protagoniste della vicenda. Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi della storia. Voi cosa ne pensate finora?