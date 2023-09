Micaela Ramazzotti, lancia una nuova tendenza: il segreto della seduzione esiste | Non ne farai più a meno

L’attrice Micaela Ramazzotti ha stregato tutti alla Mostra Cinematografica di Venezia. Ecco la tendenza che ha lanciato in seguito alla sfilata sul Red Carpet

Nata a Roma il 17 gennaio 1979, Micaela Ramazzotti ha iniziato la sua carriera a 13 anni come attrice di fotoromanzi. Allo stesso tempo ha studiato per il cinema e a 17 anni è comparsa ne La vita degli angeli di Pupi Avati. Il ruolo da protagonista l’ha ottenuto ne La prima volta di Massimo Martella. A seguire è stata la volta di Zora la vampira di Carlo Verdone.

Nel suo curriculum ha aggiunto Vacanze di natale 2000 e Commedia sexy, il videoclip con Max Pezzali Il mondo insieme a te, Non prendere impegni stasera di Gianluca Maria Tavelli, Tutta la vita davanti, Questione di cuore e tanti altri lavori. Nel 2009 è stata candidata al David Donatello per la migliore attrice non protagonista per la prima volta. Il secondo è arrivato nel 2010 con La prima cosa bella.

Nel 2012 ha ancora la possibilità di lavorare con Verdone in Posti in piedi in paradiso. Nel 2014 ha lavorato nella miniserie Un matrimonio di Avati ed è uscito il film Più buio di mezzanotte di Sebastiano Riso. Poi nel 2020 è stata la volta de La pazza gioia di Sebastiano Riso.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con il regista Paolo Virzi e dal loro amore sono nati Jacopo e Anna, rispettivamente nel 2010 e 2013. Dopo una separazione si sono riappacificati, ma senza un buon esito. Infatti si sono detti addio definitivamente nel 2019. Anche la Ramazzotti è stata sul Red Carpet di Venezia e sicuramente ha lanciato una tendenza in termini di bellezza.

Il segreto di bellezza di Micaela Ramazzotti

L’attrice è stata premiata alla Mostra del Cinema come regista per il film Felicità: “Dedico questo premio a tutte le persone che mi vogliono bene. Ci ho messo l’anima per arrivare al vostro cuore: se sono qui è grazie a voi. Dedico questo premio a chi sta vivendo un momento difficile, delicato, di infelicità nella vita. L’infelicità può durare a lungo, ma bisogna lottare sempre per la felicità, cosa di cui noi abbiamo bisogno”.

Sull’ex marito non ha fatto parola, ma in compenso a sua insaputa ha lanciato una nuova tendenza con il suo look indescrivibile. Ecco una foto che lo conferma.

Il pixie cut dell’emergente regista

Micaela Ramazzotti ha puntato su un taglio corto con frangetta e sfumature bionde. Ha lasciato il colore naturale alla radice. Le labbra sono di un tono fragola luminoso. L’effetto bombato rende ancora più bello il suo viso.

Del resto i look dell’autunno 2023 prediligono tagli corti con colori forti. Non a caso tante star hanno osato. Meghan Fox, per esempio, si è mostrata sui social con capelli corti e rossi.