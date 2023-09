Valerio Scanu, dopo le nozze attaccato pesantemente: “Grandissimo deficiente…” | Il motivo è terribile

Dopo le nozze, Valerio Scanu è stato attaccato pesantemente. Il motivo è terribile, volano insulti e in molti rimangono scioccati da quelle parole. Neanche la gioia di fargli godere la festa che è già finito nella tristezza.

Povero Valerio Scanu, il cantante non può neanche godersi il suo matrimonio, da poco celebrato che è stato immediatamente attaccato in maniera molto pesante. Il motivo di tutta questa diatriba è veramente terribile, volano insulti e le nozze per Valerio saranno per sempre un triste ricordo.

Anche perché, ogni volta che penserà a quel giorno, è inevitabile che alla mente gli tornerà anche questa storia. Non si sa, se questo potrà precludergli la felicità nella vita matrimoniale, per il momento, Valerio starà vivendo sicuramente un momento devastante.

Valerio Scanu è stato attaccato pesantemente

Il 7 settembre 2023, Valerio Scanu ha finalmente giurato il suo amore eterno a Luigi Calcara, con il rito del matrimonio al Campidoglio. I due sposi super emozionati, hanno sfoggiato un outfit super elegante. Valerio vestito di bianco, con tanto di strascico e Luigi con un completo blu, il quale si abbinava perfettamente allo stile di suo marito. Quasi un anno fa, Scanu aveva chiesto la mano del suo compagno e finalmente, dopo tante attese, il giorno del “si” è arrivato.

Tra l’altro, la data scelta non è stata casuale, in quanto Valerio ha voluto sposarsi nel giorno del terzo anniversario di morte del padre, avvenuta a causa del covid. I due erano molto legati, per questo Scanu ha voluto sentirlo il più vicino possibile anche durante le sue nozze.

Insulti social

Valerio Scanu è stato attaccato pesantemente dopo le nozze da diversi follower, i quali hanno espresso il loro malcontento per via dell’unione tra lui e Luigi Calcara. Tra i tanti commenti rilasciati ne riportiamo uno: “Grandissimo deficente non vedo bene quando metto la matita che sbava in quanto fa molto caldo, questa è la tua preoccupazione la matita quanto sei puerile. Pensare che mi piacevi come cantante, ma con questa pagliacciata irrispettosa verso Cristo che se vuole ti può ritirare quando vuole come ti ha fatto nascere”.

Questo è solo uno tra i tanti negativi che la coppia ha ricevuto, c’è da dire però che Scanu e Calcara hanno ricevuto anche tanti commenti di auguri sinceri e di congratulazioni. Qui, come al solito il dibattito è aperto, c’è chi è favorevole e chi no, ma in realtà tutti dovrebbero essere liberi di fare quello che vogliono della loro vita…in teoria!