Maria De Filippi si ‘vergogna’ di lei: Caos e imbarazzo in studio | Ecco cosa è successo

Maria De Filippi ” si vergogna” di lei. Situazione di grave imbarazzo in studio. Il racconto dei fatti.

Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiana, è tornato su Canale 5 a farci emozionare e nel contempo divertire. Immancabile al suo timone la divina Maria De Filippi che conduce il programma comodamente seduta sulle scale. Ad aprire le danze di questa nuova edizione sono state le coppie di Temptation Island.

Quest’anno il viaggio dei sentimenti è stato un grandissimo successo, tant’è che a breve sarà pure proposta per la prima volta una sua edizione Winter. Al suo timone troveremo l’impeccabile Filippo Bisciglia. L’ex gieffino, sempre più lanciato nelle vesti di conduttore e di showman, è anche presente in studio al dating show per salutare gli ex partecipanti di Temptation.

Grandi protagonisti sono anche i nuovi tr0nisti così come le dame e i cavalieri del mitico Tr0no Over che da quando ha fatto capolino in studio, ormai molti anni fa, ha suscitato sempre tanto clamore nelle menti e nei cuori dei numerosi telespettatori. Tra i graditi ritorni nel parterre abbiamo notato quello di Aurora Tropea. Presentissime pure le splendide Roberta Di Padua e Gemma Galgani.

Maria De Filippi, si “vergogna di lei”

La dama torinese è apparsa in splendida forma per lei e in studio sono già arrivati cavalieri pronti a corteggiarla tra cui il giovane e affascinante Antonino detto Tony. In ogni caso il bacio a stampo lo ha scambiato con Gianluca. La donna è alla ricerca del vero amore e sogna sempre, da vera romantica, l’arrivo del Principe Azzurro.

Certamente Gemma è una delle più acerrime nemiche della storica opinionista Tina Cipollari ma negli ultimi periodi c’è stata anche un’altra dama che è stata vittima delle sue forti accuse. E con lei si scatenavano non poche diatribe. Ora la donna è tornata anche per farsi conoscere in una nuova veste. E quando si è esibita ha fatto provare imbarazzo a Maria. Si “è vergognata” di lei.

La conduttrice imbarazzata per via di Pinuccia

Si tratta di Pinuccia Della Giovanna che quest’estate ha lanciato il suo primo singolo, con tanto di videoclip girato nella sua Vigevano, intitolato La canzone di Pinuccia. Mentre lei cantava il pubblico si è scatenato e, ad un certo punto, la De Filippi si è coperta il viso con le mani, come vinta da un sentimento di vivo imbarazzo.

Non sono poi mancate le battute da parte della vamp che ha invitato la conduttrice a chiamare Amadeus per proporre Pinuccia come concorrente o come ospite al Festival di Sanremo. La dama ha detto di non essere in alcuna maniera interessata e ha ripreso posto nel parterre.