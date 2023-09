Eleonora Daniele, disperazione in diretta tv: “Mi hanno trovato delle masse” | Momento orribile

Momenti di disperazione per Eleonora Daniele in una delle puntate del uso programma televisivo. Ecco cosa è successo davanti alle telecamere

Eleonora Daniele da anni è al timone della conduzione di Storie Italiane. Tutti sono concordi nel dire che ha una professionalità tale da mettere a proprio agio coloro che mettono piede nello studio, disposti a rilasciare interviste.

Dal 2011 la Rai propone questo programma televisivo dove si affrontano temi di attualità, casi di cronaca e indagine giornalistica. La regia è di Giuseppe Bucolo che sa che può contare sulla bravura della bellissima conduttrice alle prese con il suo lavoro.

Da poco la Rai ha mandato in onda le puntate della nuova edizione di Storie Italiane ed Eleonora Daniele è riuscita già ad avere i riflettori puntati addosso grazie a un’intervista che si è rivelata alquanto drammatica.

Il personaggio televisivo che si è aperto a 360 gradi sulla propria vita ha partecipato tempo fa al Grande Fratello e ha un parente importantissimo nel mondo della musica. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Attimi di preoccupazione per Eleonora Daniele nello studio

La persona in questione non è altro che Francesca De André. Anni fa è entrata nella casa del Grande Fratello dove ha avuto modo di conoscere il compagno d’avventura Gennaro Lillio, con il quale ha avuto una relazione. In quel periodo viveva un periodo delicato con l’ex fidanzato, dunque ha catturato l’attenzione del pubblico interessato agli sviluppi delle sue dinamiche sentimentali. Una volta tornata alla vita di tutti i giorni lei e Gennaro hanno preso strade diverse.

Da allora sono cambiate tante cose. Francesca è stata spesso ospite di vari programmi televisivi fino a essere invitata nello studio di Storie Italiane. Nel pieno della conversazione si è soffermata su una questione inerente alla salute che l’ha profondamente spiazzata.

“Non posso avere dei figli”

Durante l’intervista ha parlato senza problemi di un dramma che sta vivendo: “Mi hanno rimosso le tube…Non posso purtroppo avere dei figli naturalmente…Ho avuto un periodo in cui stavo male, non capivo cosa fosse…E quindi sono andata a farmi i controlli del caso…E purtroppo è venuto fuori che avevo un vero e proprio caos in corso“.

Andando nello specifico, è in attesa di una risposta più dettagliata sulla presenza di alcune masse individuate: “In seguito a un consulto medico ho scoperto…Sto cercando in tutti i modi di rimanere positiva e di pensare bene…Credo che ne abbia già passate abbastanza…Aspetto quindi una risposta buona”. Gli italiani sperano che possa avere un lieto fine la vicenda.